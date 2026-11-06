Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026

13 με 15 Νοεμβρίου 2026, η Ελλάδα γίνεται η τρίτη χώρα παγκοσμίως που φιλοξενεί τον διεθνή θεσμό του drifting, με πρωταγωνιστή την πόλη των Σερρών.

Το Serres Racing Circuit ετοιμάζεται να φιλοξενήσει, από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, το FIA Intercontinental Drifting Cup, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις drifting, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μετά την Ιαπωνία και τη Λετονία, η Ελλάδα γίνεται η τρίτη χώρα παγκοσμίως που φιλοξενεί τον θεσμό, με τις Σέρρες να βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) να έχει αναλάβει την οργάνωσή της.

Για τρεις ημέρες, το Serres Racing Circuit θα υποδεχθεί οδηγούς και αγωνιστικές ομάδες από το εξωτερικό, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά συναρπαστικές αναμετρήσεις, στις οποίες η οδηγική δεξιοτεχνία, η ακρίβεια και ο απόλυτος έλεγχος του αυτοκινήτου έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η φιλοξενία του FIA Intercontinental Drifting Cup αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και αναδεικνύοντας τις δυνατότητές του να υποδέχεται μεγάλες αγωνιστικές διοργανώσεις. Παράλληλα, δημιουργεί νέες προοπτικές προβολής για την πόλη των Σερρών και την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών προσκαλεί τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο, να δώσουν το «παρών» σε ένα ξεχωριστό τριήμερο διεθνούς αγωνιστικής δράσης.

FIA Intercontinental Drifting Cup 2026

13–15 Νοεμβρίου 2026

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών | Serres Racing Circuit