Change Makers IV: Οι κορυφαίες στιγμές από το τέταρτο συνέδριο της Vogue Greece

Δώδεκα πάνελ, τριάντα ομιλητές, fashion και cultural icons, ένα κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής και ένα ενθουσιώδες κοινό, εξερεύνησαν τη μόδα από κάθε οπτική γωνία, στο τέταρτο συνέδριο της Vogue Greece και της Καθημερινής Change Makers IV.

Το τέταρτο συνέδριο της Vogue Greece και της Καθημερινής Change Makers IV τοποθέτησε στο επίκεντρο τα πιο καίρια ζητήματα για το μέλλον του fashion industry, προσκαλώντας τις πιο επιδραστικές φωνές της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού, στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Πώς διαφυλάσσεται η αξία του craftsmanship στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; Πόσο ισχυρή είναι η δύναμη του image-making στην εποχή του influence; Είναι η ομορφιά ένα είδος performance;

Δώδεκα πάνελ, τριάντα ομιλητές, fashion και cultural icons, ένα κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής και ένα ενθουσιώδες κοινό, με τη βοήθεια των experts και των leaders που δεν σταμάτησαν ποτέ να ακολουθούν το ένστικτό τους, να μοιράζονται το όραμα και να μένουν πιστοί στις αξίες τους.

Το super stylish κοινό καλωσόρισε η διεθνής ηθοποιός και Master of Ceremony Melia Kreiling, η οποία κάλεσε στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Publisher της Vogue Greece Αλεξία Κορωναίου και τον Managing Editor of Magazines and Special Editions της Καθημερινής Γιώργο Τσίρο. Από εκεί μίλησαν για τις προκλήσεις της μόδας και των media να μετατρέψουν τις αλλαγές σε ευκαιρίες. Η Vogue παγκοσμίως έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό, βοηθά το κοινό της να κατανοήσει τις νέες εξελίξεις, να ανακαλύψει φρέσκες ιδέες και να δει τις συνδέσεις μεταξύ μόδας, τέχνης και πολιτισμού. Άλλωστε φέτος, η Vogue Greece ζωντανεύει αυτές τις συνδέσεις μέσω του A WORLD IN BETWEEN, της δράσης που τρέχει από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Στη συνέχεια έδωσαν το λόγο στη Dame Anna Wintour, Chief Content Officer of Condé Nast and Global Editorial Director της Vogue, που μέσα από ένα μαγνητοσκοπημένο video, τόνισε την αποστολή της μόδας να δίνει ελπίδα, να εξυμνεί τη δημιουργικότητα, σε πείσμα των καιρών.

Αμέσως μετά στο stage του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ανέβηκε η Editor-in-Chief της Vogue Greece Έλις Κις, η οποία ευχαρίστησε θερμά το κοινό που για ακόμα μια φορά έδωσε τον παλμό με την παρουσία του, κηρύσσοντας και επίσημα το σύνθημα για την έναρξη του συνεδρίου.

Η πρώτη καλεσμένη του συνεδρίου Change Makers IV ήταν μια αληθινά δημιουργική φωνή της μόδας. Η Ελληνικής καταγωγής Αμερικανίδα Creative Director της Lacoste Pelagia Kolotouros σε μια συζήτηση με την Έλις Κις για τη δύναμη ενός brand να επανεφευρίσκεται χωρίς να χάνει τη διαχρονικότητά του. Στο επίκεντρο, ο χαρακτηριστικός κροκόδειλος της Lacoste που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1927, η γαλλική κομψότητα και το tennis spirit. “Να είστε περίεργοι, μην παρακολουθείτε πολύ το Instagram γιατί ίσως σκοτώνει τον εγκέφαλο. Δεχτείτε το όχι σαν απάντηση και εμπιστευτείτε το ένστικτό σας”, δήλωσε. “Φυσικά σκέφτομαι πάντα ότι η Lacoste είναι ένα brand για τους ανθρώπους”, συμπλήρωσε.

Μετά από αυτή την τόσο δυναμική έναρξη, το βήμα δόθηκε στους artisans και το craftsmanship, που στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, διαφυλάσσουν την αυθεντικότητα και προστατεύουν τα ανθρώπινα χέρια. Πόσο εύκολο είναι όμως για ένα independent brand να μείνει πιστό στο χειροποίητο και να βρει το δρόμο ανθίσει; Η ενότητα CRAFT, IDENTITY AND INDEPENDENCE, προσκάλεσε στη σκηνή την Chief Critic του Vogue Runway Sarah Mower που έθεσε τα καυτά της ερωτήματα στη Maria Lemos, Founder of Rainbowwave και την co-founder και CEO της Zeus + Δione Δήμητρα Κολοτούρα. “Η Zeus + Δione ξεκίνησε σαν ένα ρομαντικό project και μετά έγινε πάθος. Πιστεύω πραγματικά πως τα ρούχα έχουν ενέργεια. Είμαστε από τους λίγους τεχνίτες μεταξιού στην Ευρώπη. Όταν βλέπεις το pattern σου θυμίζει αυτή την κληρονομιά. Ξέρεις πως είναι κάτι που έχεις δει στο σπίτι της γιαγιάς σου. Ας δημιουργήσουμε ένα hub στην Ελλάδα με όμορφα, crafted κομμάτια”, δήλωσε η Δήμητρα Κολοτούρα.

Η ελληνική ταυτότητα παρέμεινε ζωντανή με ένα πάνελ αφιερωμένο στο μέλλον της ελληνικής δημιουργικότητας και τη συντονισμένη προσπάθεια για την ουσιαστική ενδυνάμωση της εγχώριας μόδας. Στην ενότητα THE GREEK FACTOR, το λόγο πήραν οι ίδιοι οι δημιουργοί. Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Ορσαλία Παρθένη, ο Αντιπρόεδρος και σχεδιαστής Γιώργος Ελευθεριάδης, η σχεδιάστρια Ελένη Καββάδα, ο Head of Fashion του Onassis Foundation Σταύρος Καρέλης, που δέχτηκαν τις ερωτήσεις της Senior Editor της Vogue Greece Κέλλυς Σταυροπούλου. “Δεν αρκεί μόνο η η γνώση της μόδας, δεν μπορεί να είναι αυτοαναφορική. Πρέπει να έχει επιρροές, να συνομιλεί με την εποχή και να συνομιλεί και με τους άλλους δημιουργούς”, δήλωσε η Ορσαλία Παρθένη, ενώ ο Σταύρος Καρέλης συμπλήρωσε:”Βρισκόμαστε σε μια στιγμή στη μόδα που υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Το σύστημα αλλάζει. Χρειάζεται το σωστό περιβάλλον και το σωστό οικοσύστημα για να προστατεύσεις τους νέους σχεδιαστές με τον σωστό τρόπο”.

Τεχνητή νοημοσύνη, ένας όρος που πρωταγωνιστεί τώρα στην ατζέντα της μόδας, έγινε αφορμή να αναρωτηθούμε: Ποιος είναι ο δημιουργός της αισθητικής του μέλλοντος; Αυτό το κεφάλαιο εξερεύνησε η ενότητα TECHNOLOGY IN FASHION AND THE AI SHIFT με καλεσμένες τις Anouk Wipprecht, Ολλανδή FashionTech designer και Leanne Elliott Young, CEO & Co-Founder of Patina, σε μια συζήτηση που συντόνισε η Special Correspondent της Vogue Greece Sarah Bailey. Κατά τη διάρκεια του πάνελ η Leanne Elliott Young δήλωσε: “Η τεχνολογία ενώνει τις κουλτούρες και τους ανθρώπους. Μας επιτρέπει να είμαστε πιο ανθρώπινοι”. Η Anouk Wipprecht συμπληρώσε: “Δημιουργώ κομμάτια με μυαλό και καρδιά”.

Στην εποχή της κυριαρχίας των social media, η εικόνα μας είναι πιο ορατή από ποτέ. Το beauty μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αυτοέκφρασης. Ταυτόχρονα όμως η συνεχής έκθεση γεννά την πίεση για τελειότητα. Μπορεί να υπάρξει τελικά ισορροπία; THE FACE OF CONFIDENCE: BEAUTY, SELF-EXPRESSION AND VISIBILITY TODAY. Τέσσερα πρόσωπα που μιλούν τη γλώσσα της ομορφιάς, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους: Η Δούκισσα Νομικού, επιχειρηματίας και ambassador της L’ Oréal Paris, ο Harold James, Global Makeup Artist της L’ Oréal Paris, η Funmi Fetto, Beauty and Wellness Director της British Vogue, σε μια συζήτηση με τη Beauty Director της Vogue Greece Βασιλική Παπαγεωργίου. “Τα social media μπορούν να σου δώσουν φωνή για να μοιραστείς τα όνειρά σου, όμως μπορούν να δημιουργήσουν και πίεση σε όλους. Το πρόβλημα είναι η σύγκριση. Και αυτό είναι απλά μια λεπτομέρεια και όχι ολόκληρη η ιστορία”, δήλωσε η Δούκισσα Νομικού. “Στο μακιγιάζ μπορείς να δεις την μοναδικότητα και αυτό είναι πραγματικά inspiring”, είπε η Funmi Fetto. Από την πλευρά του ο Harold James σχολίασε: “Όταν προσπαθείς να αντιγράψεις κάποιον στο τέλος είσαι απλά ένα αντίγραφο. Όταν νιώθεις ο εαυτός σου, είσαι πιο άνετος. Ποιος έχει τη δύναμη να σου πει ποιος είσαι;.

Ένα από τα buzzwords της χρονιάς είναι σίγουρα το longevity. Το να ζούμε περισσότερο δεν αρκεί, ο στόχος είναι να ζούμε καλύτερο, αυτό αποτελεί τη νέα πολυτέλεια, με τη βιομηχανία της μακροζωίας να εκτιμάται πως θα αγγίξει τα 8 τρισεκατομμύρια ετησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο λόγος δόθηκε στην επιστήμη: LONGEVITY & SCIENCE, με καλεσμένη την Elisabeth Bouhadana, Scientific Director της L’Oréal Paris International, σε ένα διάλογο με τη Beauty and Wellness Director της British Vogue Funmi Fetto. “Θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές των γυναικών, οπότε και μας ενδιαφέρει οι γυναίκες να δοκιμάζουν τα προϊόντα μας και να συζητάμε μαζί τους. Συνειδητοποιήσαμε ότι το δέρμα είναι ένα όργανο εξίσου σημαντικό με το υπόλοιπο σώμα και αντανακλά το πώς ζούμε. Αν θέλεις να ζήσεις περισσότερο, θέλεις και το δέρμα σου να δείχνει νεότερο για περισσότερο”.

Πολύ πριν το content creation στο Tik Tok, υπήρχαν τα fashion blogs. Η Susie Lau ξεκίνησε το blog της Susie Bubble το Μάρτιο του 2006. Η Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη έχτισε τη διαδικτυακή της περσόνα Style Heroine τον Ιούνιο του 2011. Στο σήμερα ο ρόλος των creators αλλάζει συνεχώς, η διαχρονικότητα όμως παραμένει και αυτά τα δύο πρόσωπα διατηρούν την ίδια επιρροή. Το πάνελ THE BUSINESS OF IMAGE-MAKING: THE AGE OF INFLUENCE, έστρεψε τα φώτα στις Susie και Evangelie, οι οποίες συνομίλησαν με τον Editor-at-Large της Vogue Greece Filep Motwary. Το να ξεκινήσω ένα blog χωρίς καμία φιλοδοξία ή σχέδιο, σημαίνει πως έβγαλα μια πιο προσωπική και ίσως αφελή ματιά μου στη μόδα. Όμως αν έχεις πάθος για την μόδα γιατί να μην φορέσεις όντως τα ρούχα και όχι απλά να γράφεις γι’ αυτά;”, δήλωσε η Susie Lau στη σκηνή. “Για εμένα είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνώ με λέξεις γι’ αυτό ξεκίνησα το blog μου το 2011. Η μόδα έγινε η love language μου για να εκφράζω όσα δεν μπορούσα με διαφορετικό τρόπο”, συμπλήρωσε η Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη.

Η ενότητα Creative Voices του Change Makers είναι πάντα αφιερωμένη σε αυτές τις δημιουργικές φωνές που με την πορεία τους επιβεβαιώνουν πως το όραμα, η αφοσίωση, η τόλμη, μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή. Μια απο αυτές τις φωνές είναι και η καλλιτέχνης Anne Imhof. Το 2017 κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα για την καλύτερη εθνική συμμετοχή στη Biennale της Βενετίας. Οι Financial Times την ονόμασαν μια απο τις 25 πιο επιδραστικές γυναίκες του 2022. Έχει συνεργαστεί με οίκους οπως Burberry και Valentino, εξερευνώντας τη σχέση μεταξύ τέχνης και μόδας. Στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την υποδέχτηκε ο Culture Editor της Vogue Greece Βλάσης Κωστούρος. “Το ταξίδι μου έχει να κάνει με το ποια είμαι. Πώς το γεφυρώνω αυτό; Πώς φοράω κάτι που τονίζει την gender fluid ταυτότητά μου;. Νιώθω ιδιαίτερα τυχερή που μπορώ να το δείχνω στη σκηνή. Υπάρχει μια στιγμή που ο πόνος μετατρέπεται σε κάτι που το νιώθεις σαν δύναμη, σαν φλόγα. Η μόδα με ενθουσίαζε πάντα επειδή είναι πρακτική αλλά είναι και ένα κοστούμι επίσης”, δήλωσε η Anne Imhof.

Στη μόδα λίγες φωνές παραμένουν τόσο επιδραστικές, αναγνωρίσιμες και διαχρονικές, όσο η δημοσιογράφος Suzy Menkes, με μια πορεία που ξεπερνά πλέον τις πέντε δεκαετίες. Ένα αληθινό icon με άποψη και θάρρος να την εκφράζει, αλλά και ένα ιδιαίτερο personal style. Η Suzy Menkes συναντήθηκε με την Editor-in-Chief της Vogue Greece, και μέσα από μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη μίλησαν για την εξέλιξη της μόδας και τις προκλήσεις της βιομηχανίας. Σήμερα όμως έκανε την έκπληξη και τίμησε τη Vogue Greece και το κοινό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την παρουσία της, λαμβάνοντας το πιο θερμό χειροκρότημα.

Αμέσως μετά, το stage απέκτησε λίγη από τη μοναδική λάμψη των 90s. Το supermodel Helena Christensen έζησε αυτή τη χρυσή εποχή του modelling και υπήρξε μέρος της θρυλικής γενιάς των supermodels που άλλαξαν τη μόδα. Παράλληλα με την πασαρέλα, χρησιμοποίησε την επιρροή της για να φωτίσει σημαντικά ζητήματα. Έχτισε μια σημαντική πορεία και πίσω από το φακό ως φωτογράφος. Είναι Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Αυτές τις μοναδικές εμπειρίες αφηγήθηκε στη Society Editor της Vogue Greece Χριστίνα Πολίτη. “Ήμουν φωτογράφος πριν γίνω μοντέλο. Μεγάλωσα με κάμερες γύρω μου. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω στο Παρίσι και να εργαστώ ως μοντέλο, σκέφτηκα ότι θα ταξίδευα και θα μάθαινα από τους κορυφαίους φωτογράφους. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Η φωτογραφία με οδήγησε στην Ύπατη Αρμοστεία πριν δέκα χρόνια και αυτή είναι η πλευρά μου ως φωτογράφος που αγαπώ περισσότερο”, δήλωσε.

Σειρά είχε μια αυθεντική avant-garde φωνή της μόδας. Ο σχεδιαστής Hussein Chalayan μέσα από τη δουλειά του συνδιαλέγεται και με την τέχνη, με installations, films, sculptural φόρμες, που θολώνουν τα όρια μεταξύ art and design. Το 1993 έθαψε την συλλογή αποφοίτησης του κάτω από το χώμα για 6 εβδομάδες, ώστε να εξερευνήσει την φυσική διαδικασία της φθοράς. Αυτό έδειξε από την πρώτη στιγμή πως είναι ένα οραματιστής που είχε πάντα το βλέμμα του στραμμένο στο μέλλον. Για όλα αυτά συνομίλησε με την Fashion Features Editor της Vogue Greece Ελίνα Δημητριάδη. “Νομίζω πως τα social media δημιούργησαν μια εικόνα της μόδας που δεν δείχνει πως γίνονται τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πίσω. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις ικανότητες και σχέσεις, να γνωρίζεις την τέχνη σου, να παίρνεις ρίσκα και να μην κοιτάζεις μόνο τη μόδα, αλλά να κοιτάζεις και άλλους κόσμους και να τους εισάγεις στη μόδα”, ήταν η συμβουλή του.

Η καμπάνια του David Gandy με το λευκό μαγιό και φόντο το ειδυλλιακό Capri για το αρώμα Light Blue των Dolce & Gabbana, έχει γράψει ιστορία ως μια από εμβληματικές στον τομέα της διαφήμισης. Ο ίδιος απέκτησε supermodel status αντίστοιχο με των γυναικών και επαναπροσδιόρισε τα masculine beauty standards. Ο David Gandy μοιράστηκε την ιστορία του με τον Editor-at-Large της Vogue Greece Filep Motwary. “Έπρεπε να παλέψω για τα πάντα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας άντρας στο μόντελινγκ. Όσα περισσότερα λέμε στο κοινό, τόσο περισσότερο το καταλαβαίνουν. Η επιμονή είναι η μόνη απάντηση”, δήλωσε ο David Gandy. “Υπήρξε μια στιγμή που οι Dolce & Gabbana έκαναν αυτή την καμπάνια. Ήταν εντελώς διαφορετικό από όσα είχαμε δει στη βιομηχανία για πολλά χρόνια”. “Το masculinity δεν πρέπει να είναι κάτι περίπλοκο. Μπορεί εγώ να αποτελώ την αντίληψη κάποιου γύρω από την αρρενωπότητα. Αν πρέπει να προσδιορίσουμε έναν άντρα, πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει να είσαι ένας καλός άντρας. Πρέπει όλοι να είμαστε gentlemen”.

Τον επίλογο του Change Makers έγραψε η ηθοποιός Philippine Leroy-Beaulieu, που με την ανεπιτήδευτη κομψότητα και αυτό το χαρακτηριστικό je ne sais quoi που εκπέμπει, έγινε ένα διεθνές σύμβολο διαχρονικής γοητείας και ενδυνάμωσης. Ακολούθησε μια αληθινά empowering συζήτηση με την Έλις Κις, με την Philippine Leroy-Beaulieu να δηλώνει: “Η κομψότητα είναι το φως της καρδιάς, η αλήθεια, το πώς να είσαι καθαρός. Είναι δύσκολο σε ένα κόσμο γεμάτο ψέματα να είσαι κομψός μέσα σου. Πιστεύω πραγματικά πως η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Δεν είναι προνόμιο. Είναι ριζωμένη μέσα μας”, δήλωσε. “Πάντα ένιωθα κάτι ελεύθερο μέσα μου. Ως παιδί έπαιζα με αγόρια και μάθαινα από αυτά. Ήμουν πάντα ο τύπος γυναίκας που βρισκόταν κάπου στη μέση, δεν ανήκε κάπου”, συνέχισε.