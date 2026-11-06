«Όλα στο τέρμα»: Με τους BAiLDSA και όπου πάει!

Η μπάντα από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει αφορμή να τα πάμε «Όλα στο τέρμα» (Baildsa και ANIMA by Stay Independent). Το νέο τους άλμπουμ, απλά θα σας ξεσηκώσει!

Η μηχανή ξεκίνησε και πάει, μα πού πάει και γατί πάει; Κι αν πάει εκεί που δεν πρέπει να πάει; Κι αν δεν πάει εκεί που θέλω να πάει πώς θα πάει αυτό που θέλω εγώ στο κοινό; Ναι, αλλά πάει δεν πάει θα… πάει! Εντάξει, αλλά αυτό σε εμένα πάει, μπορεί στον άλλο να είναι ξένο, να μην πάει. Τώρα σοβαρά, θα το πάμε έτσι; Θα γράφουμε συνέχεια πάει; Γιατί όχι; Ας πάει το παλιάμπελο και ας πάει αυτή η παλιοζωή που όλο πάει, μας πάει και μας… όχι δεν θα το πω.

Κι αν σας ενοχλεί η επανάληψη, πιάστε αυτή τη ρομποτική, ανθρωπόμορφη, τερατόμορφη, ιδιόμορφη, μηχανή και ανεβάστε την έντασή της στο τέρμα. Και μετά ό,τι θέλει ας γίνει, όπου μας βγάλει, όπου μας πάει. Άντε πάλι… Ε, μα… πάει δεν πάει η μηχανή θα παίζει και θα… πάλι δεν θα το πω. Στο τέρμα ο ήχος, η ενέργεια, το πάθος, ο αγώνας, η δημιουργία, η έμπνευση, ο αγώνας του ανθρώπου που πάει και δεν πάει. Αδιόρθωτη η κατάσταση μάγκες. Λοιπόν, επειδή αυτό το πάει τα… νεύρα μου σπάει, το λήγω εδώ: βρείτε το νέο άλμπουμ των BAiLDSA, το «Όλα στο τέρμα» δυναμώστε όσο δεν παίρνει τον ήχο και όπου σας πάει…

Ο ήχος τέρμα!

Τα παλικάρια από τη Θεσσαλονίκη έρχονται στην Αθήνα και σας βάζουν τον ήχο τέρμα στο σπίτι. Το νέο τους άλμπουμ έχει αυτή τη λογική, επιδίωξη, αυτόν τον σκοπό. Μη διστάζετε και μην χαμπαριάζετε από την… απειλή του ήχου. Εντάξει, σεβαστείτε τις ώρες κοινής ησυχίας, αλλά και την απαίτηση της μπάντας που γουστάρει να παίζει για εσάς και να σας δείχνει που το πράγμα πάει. Επειδή όλα είναι έτοιμα να εκραγούν και να τα πάρει ο διάολος, ας αφεθούμε στην ορμή μιας μουσικής που έχει χαρακτήρα και δύναμη, τρέλα και ευαισθησία, φαντασία και ξεγνοιασιά.

Οι BAiLDSA έχουν την ικανότητα να σε ξεσηκώνουν και να μη σταματάνε παρά μόνο όταν οι δυνάμεις τους τους το λένε. Όταν ακούνε αυτό το ώπα μάγκες, άλλο δεν πάει. Εντάξει, άνθρωποι είναι και θα κουραστούν, αλλά μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, πατήστε μανία τα πλήκτρα, αφεθείτε στην τρέλα και στην απόδραση της στιγμής και κάντε τα όλα… όπα! Το «Όλα στο τέρμα» κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, εκφράζει το πνεύμα της γιορτής και ελευθερίας που δεν έχει όρια και ταυτίζεται με τη φράση ας αφεθούμε στο ρεύμα, η ζωή να μας πάει…

Δεν μπορείς να ησυχάσεις

Το χέρι που υπογράφει αυτό κείμενο δεν μπορεί να ησυχάσει από τη στιγμή που μπήκε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, το «Όλα στο τέρμα». Αφήστε τις τεχνικές λεπτομέρειες, τις δυνατές κιθάρες, τα μανιασμένα πνευστά, τις φωνές που γρατζουνάνε, αφήστε τα είδη και τα υποείδη. Τι νόημα έχουν οι λέξεις-διαπιστώσεις περί πανκ, indie psychedelic ρok,σκα, ρέγκε, ραπ, electro και άλλα όμορφα και ωραία; Οι τυπάδες δίνουν ρέστα και εσύ καλείσαι ή να πας all in ή να πας πάσο. Ναι, αλλά δεν τα είπαμε: Πάει δεν πάει, οι BAiLDSA το πάνε με το πόδι στο γκάζι και όλα γίνονται όπα! Αφήστε την ωραία τρέλα να σας κατακλύσει και διαλέξτε κομμάτι. Οκτώ έχει ο δίσκος και ένα σίγουρα θα σας πάει στο τέρμα. Το «Όλα στο τέρμα» επιταχύνει τα πράγματα, σε ανεβάζει και σε κάνει να θες να χορέψεις με την καρδιά σου. Καλοτάξιδο μάγκες!

*Οι BAiLDSA σε Spotify, Youtube, Instagram, X, Facebook

