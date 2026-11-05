Πού έπρεπε να δουλεύεις για να έχεις σήμερα ημιαργία

Πού έπρεπε να δουλεύαμε για να έχουμε ημιαργία σήμερα Πέμπτη (5/11), «Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης» σύμφωνα με το εορτολόγιο. Η Ντόλτσε Βίτα έχει την απάντηση.

Όσο και αν σου αρέσει η δουλειά σου, ακόμα και μια ημιαργία (και ας μην είναι κανονική αργία)έχει πάντα άλλη γλύκα αφού μπορείς να ευχαριστηθείς ένα κομμάτι της ημέρας που συνήθως πήζεις, πόσο μάλιστα όταν αυτή προκύπτει και από το πουθενά...

Σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι των «Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης» και αν μη τι άλλο στο σύμπαν της «Ντόλτσε Βίτα» ειναι «ημιαργία και με εντολή του Υπουργείου», σύμφωνα με τη Χριστίνα Μαρκάτου (Άννα Παναγιωτοπούλου), η οποία είχε διώξει άρον άρον τη Σόφη (Γαλήνη Τσεβά) από το γραφείο της στο εργοστάσιο ντομάτας που διοικούσε.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr