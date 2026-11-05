Scream Therapy: Μήπως το να φωνάζουμε μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα;

Με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Άγχος (4 Νοεμβρίου) μάθε πώς μπορείς να εξασκήσεις την Scream Therapy για να αποβάλεις την ένταση και το στρες.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις, πίεση και στρες, δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε έναν τρόπο να εκτονώσουμε όσα αισθανόμαστε. Τα συναισθήματα συσσωρεύονται, η ένταση μεγαλώνει και πολλές φορές έχουμε την ανάγκη να φωνάξουμε δυνατά, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουμε σε κανέναν το γιατί.

Σε αυτό ακριβώς βασίζεται η λεγόμενη Scream Therapy. Πρόκειται για μια πρακτική που σε ενθαρρύνει να εκφράσεις την ένταση, τον θυμό ή την απογοήτευσή σου φωνάζοντας, σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Αν και δεν αποτελεί από μόνη της επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία για το άγχος ή άλλες ψυχικές δυσκολίες, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος εκτόνωσης και καλύτερης επαφής με τα συναισθήματά μας.

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