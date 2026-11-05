Scream Therapy: Μήπως το να φωνάζουμε μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα;
Σε μια καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις, πίεση και στρες, δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε έναν τρόπο να εκτονώσουμε όσα αισθανόμαστε. Τα συναισθήματα συσσωρεύονται, η ένταση μεγαλώνει και πολλές φορές έχουμε την ανάγκη να φωνάξουμε δυνατά, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουμε σε κανέναν το γιατί.
Σε αυτό ακριβώς βασίζεται η λεγόμενη Scream Therapy. Πρόκειται για μια πρακτική που σε ενθαρρύνει να εκφράσεις την ένταση, τον θυμό ή την απογοήτευσή σου φωνάζοντας, σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Αν και δεν αποτελεί από μόνη της επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία για το άγχος ή άλλες ψυχικές δυσκολίες, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος εκτόνωσης και καλύτερης επαφής με τα συναισθήματά μας.
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