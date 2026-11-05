Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια: Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Νικόλ Νιτσεφόρο στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη άρχισε να εκτοξεύεται.

Μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη εξοργίστηκε όταν, έπειτα από πολυετή μάχη με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, ανακάλυψε κάτι απίστευτο: επί μία ολόκληρη δεκαετία πλήρωνε τους λογαριασμούς ρεύματος του γείτονά της!

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Νικόλ Νιτσεφόρο στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη άρχισε να εκτοξεύεται πριν από περίπου 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να προσπαθεί απεγνωσμένα να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας και να μειώσει τα έξοδά της.

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