Μια Κυριακή στα μουσεία της Αθήνας- Πού να πας 1/11 με δωρεάν είσοδο

Την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι της Αθήνας έχουν δωρεάν είσοδο, συνεπώς αυτή είναι η ευκαιρία σου να ανακαλύψεις τους ιστορικούς θησαυρούς της πόλης.

Μπορεί να οδεύουμε ολοταχώς προς τον χειμώνα, ωστόσο οφείλουμε να παραδεχτούμε κάτι: Η Αθήνα είναι πολύ όμορφη αυτή την εποχή του έτους. Με την έλευση του Νοεμβρίου μπαίνουμε και επισήμως σε χειμωνιάτικο mood, συνεπώς είναι μια καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τα προνόμια της πρωτεύουσας δίχως την τουριστική πίεση. Για παράδειγμα, αυτή την Κυριακή 1η Νοεμβρίου τι κάνεις; Γιατί έχω πρόταση με θέμα τα μουσεία της Αθήνας.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού παρέχουν δωρεάν είσοδο στους πολίτες την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο. Αν, λοιπόν, δεν είναι αυτή η ευκαιρία (που έψαχνες, δεν έψαχνες;) να ανακαλύψεις τους ιστορικούς θησαυρούς της πόλης, τότε ποια; Μήπως να αναβάλεις τα σχέδια που είχες γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο και να αφιερώσεις τον χρόνο σου στον πολιτισμό;

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