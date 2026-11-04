Πάνια για κόντρα Βίσση - Καρβέλα: «Το να τσακώνεσαι είναι έως και απαραίτητο - Ο Νίκος το ξεκίνησε»

Η πρώην σύζυγος του Νίκου Καρβέλα, Αννίτα Πάνια σχολίασε δημόσια την κόντρα του μουσικοσυνθέτη με την Άννα Βίσση.

«Κάθε μέρα ξυπνάω με 50 αναπάντητες κλήσεις» δήλωσε η Αννίτα Πάνια στο «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη όπου βρέθηκε καλεσμένη για μια ξεχωριστή συνέντευξη. Ο λόγος των κλήσεων η πρόσφατη κόντρα Άννας Βίσση με τον πρώην σύζυγο και των δύο, Νίκο Καρβέλα.

Εντάξει, δεν το βρίσκω παράλογο βέβαια να προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, την έρευνά τους», συνέχεισε η παρουσιάστρια επισημαίνοντας κατά τη διάρκεια της κουβένας ότι ο μουσικοσυνθέτης ήταν ο πρώτος που σχολίασε δημόσια τη σύγκρουση ανάμεσά τους.

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