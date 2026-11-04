Αποκάλυψη για ΜΚΟ: Η ψαρούκλα, τα €75.000 και τα πλαστά εμβάσματα

Ο πατέρας παιδιού με επιληψία κατήγγειλε ότι τα εμβάσματα ύψους 50.000 ευρώ προς το νοσοκομείο ήταν πλαστά και δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για τη θεραπεία του παιδιού του

Ούτε ιερό, ούτε όσιο για τον Κώστα Φιρινίδη, πρόεδρο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που ρίσκαρε τις ζωές μικρών παιδιών με σοβαρές και τερματικές ασθένειες, υπεξαιρώντας τις προσφορές αγάπης του κόσμου, για να κάνει χλιδάτη ζωή.

Μάλιστα, παρουσίασε ψεύτικες πληρωμές σε νοσοκομείο του εξωτερικού, για να μην γίνει αντιληπτή η απάτη και να έχει «καλό όνομα στην πιάτσα», όπως φέρεται να είπε σε πατέρα ωφελούμενο παιδιού, που δεν του έδωσε ποτέ από τις δωρεές, «ούτε ένα ευρώ για τσίχλες», σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης!

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