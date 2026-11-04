4 τρόποι να βάλεις φρένο στον πολυλογά της παρέας, χωρίς να γίνεις αγενής

Όλοι έχουμε στον περίγυρό μας ανθρώπους που μπορούν να μιλάνε ακατάπαυστα, αδιαφορώντας για τους γύρω τους. Και όχι, η λύση δεν είναι η ασπιρίνη, αλλά η σωστή διαχείριση της συμπεριφοράς τους.

Σε περίπτωση που δεν ξέρεις, πώς είναι να μην μπορείς να αρθρώσεις λέξη, επειδή κάποιος τείνει να βγάζει συνεχώς μονολόγους, σε σημείο που να σου προκαλεί εκνευρισμό, αφενός είσαι πολύ τυχερός αφετέρου μάλλον αυτό το άρθρο σου είναι αχρείαστο. Αν, όμως, έχεις κάποιον φίλο ή συνάδελφο που έχει το ταλέντο - διότι περί ταλέντου πρόκειται, εκνευριστικό μεν, ταλέντο δε - να μιλάει ακατάπαυστα για πολλή ώρα, αδιαφορώντας να ακούσει οποιονδήποτε άλλον, τότε συνέχισε να διαβάζεις.

Ας είμαστε ειλικρινείς: όλοι έχουμε συναντήσει στις παρέες, τη δουλειά ή τα οικογενειακά τραπέζια κάποιον που δεν βάζει γλώσσα μέσα του - ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει γύρω του. Πάντα έχει κάτι να πει και αυτό το κάτι μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά μέχρι ένα επεισόδιο σε σειρά του Netflix. Είναι εκείνος ο άνθρωπος που δυσκολεύει κάθε συζήτηση, γιατί ακόμη κι αν τα λόγια του είναι σημαντικά, είναι τόσο πολλά, που αδυνατείς να τον παρακολουθήσεις.

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