Το καλύτερο «ΟΧΙ» στην ακρίβεια: Τα μουσεία που μπαίνεις με μηδέν ευρώ την 28η Οκτωβρίου

Δες πότε ανοίγουν δωρεάν οι πόρτες σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους. Κράτα σημειώσεις για τα επόμενα τσάμπα πολιτιστικά σου highlights.

Επίσκεψη στα μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους χωρίς να έχετε την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε, ανήμερα της Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου, οπότε θα είναι ελεύθερη η είσοδος στους χώρους.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία θα είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.

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