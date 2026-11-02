Σάκης Ρουβάς: Βάζει «Κραγιόν» και ανεβάζει τη θερμοκρασία με το νέο του hit

Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει με το εκρηκτικό «Κραγιόν», δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο του album

Ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας star, κυκλοφορεί το «Κραγιόν» που θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη non - stop μεγάλη λίστα των επιτυχιών του και στην ελληνική pop σκηνή.



Το «Κραγιόν» είναι ένα δυνατό pop anthem, με σύγχρονο ήχο, έντονο ρυθμό και «εκρηκτική» διάθεση, γεμάτο με τη σαρωτική ενέργεια του Σάκη Ρουβά και την αδιαμφισβήτητη star power που τον έχει καθιερώσει εδώ και δεκαετίες.

Με το νέο του super hit, που κυκλοφορεί από την Panik Records και την SR Music και αποτελεί προπομπό του νέου του ολοκληρωμένου album, ο Σάκης Ρουβάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι πρωταγωνιστεί, εξελίσσεται και διαμορφώνει τις τάσεις στην εγχώρια pop σκηνή.



Το «Κραγιόν», σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, κυκλοφορεί λίγο μετά την εντυπωσιακή και sold out έναρξη των εμφανίσεων του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου στο «Έναστρον», που έγιναν ο απόλυτος πόλος έλξης από το πρώτο κιόλας διήμερο.



Βρείτε το «Κραγιόν» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ kragion