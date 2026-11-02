Το smartwatch Enduro 4 επαναπροσδιορίζει τις υπεραποστάσεις με την ακραία αυτονομία μπαταρίας και τις προηγμένες προπονητικές λειτουργίες

Οι ολοκληρωμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, οι εξελιγμένες μετρήσεις αντοχής, το υφασμάτινο λουράκι ComfortFit και η λειτουργία Garmin Epic βοηθούν τους αθλητές αντοχής και τους λάτρεις τις υπαίθρου να προπονηθούν, να αγωνιστούν και να εξερευνούν ακόμη πιο μακριά

Η Garmin ανακοινώνει το Enduro 4, το GPS smartwatch με την μεγαλύτερη αυτονομία με ηλιακή φόρτιση, που περιλαμβάνει δυναμικές λειτουργίες και δυνατότητες για να οδηγήσει τους λάτρεις της αντοχής στην επόμενη εξόρμηση. Αξιοποιώντας μια ενεργειακά αποδοτική οθόνη MIP 1,4” σε συνδυασμό με έναν ηλιακό φακό, το Enduro 4 έχει μέχρι 320 ώρες αυτονομία μπαταρίας σε λειτουργία δραστηριότητας1 ή μέχρι 90 ημέρες αυτονομία μπαταρίας σε λειτουργία smartwatch2. Επίσης, αξιοποιεί καινοτόμες ενημερώσεις, όπως στόχους προπόνησης ρυθμού με προσαρμογή κλίσης, κυλιόμενο ρυθμό με προσαρμογής κλίσης, ζώνες αντοχής, καμπύλη αντοχής και καταγραφή πολυήμερων δραστηριοτήτων με την λειτουργία Garmin Epic.

"Καθώς το ενδιαφέρον και η συμμετοχή και δραστηριότητες υπερ-αντοχής συνεχίζουν να αυξάνονται, το Enduro 4 είναι σχεδιασμένο για τους αθλητές και τους λάτρεις της περιπέτειας που θέλουν εξοπλισμό που μπορούν να εμπιστευτούν σε κάθε χιλιόμετρο, σε κάθε ανάβαση και σε κάθε πρόκληση. Εύχρηστες λειτουργίες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρει την μέγιστη δυνατή αυτονομία μπαταρίας, ενώ οι μετρήσεις προσαρμοσμένες στην κλίση προσθέτουν μια νέα διάσταση στην προετοιμασία για ανηφορικό ή ορεινό έδαφος.” - Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing

Λειτουργίες προσαρμογής κλίσης, μετρήσεις αντοχής και άλλα

Επιπλέον των 100+ προφίλ δραστηριοτήτων, το Enduro 4 εισάγει νέες δυνατότητες στη σειρά Enduro, βελτιστοποιημένες για το ορεινό τρέξιμο, την πολυήμερη πεζοπορία και τους αθλητές αντοχής.

Οι ολοκληρωμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας παρέχουν προκαθορισμένες επιλογές για βελτιστοποίηση της αυτονομίας της μπαταρίας και την απόδοσης με βάση τις ανάγκες του χρήστη. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη λειτουργία Μέγιστης Ακρίβειας, η οποία προσφέρει καταγραφή πλήρων δυνατοτήτων για μικρότερης διάρκειας προσπάθειες, και τη λειτουργία Μέγιστης Μπαταρίας ιδανική για παρατεταμένη καταγραφή δραστηριοτήτων (μέχρι και 320 ώρες με ηλιακή φόρτιση).

Οι στόχοι προπόνησης ρυθμού με προσαρμογή στην κλίση βοηθούν τους αθλητές να διατηρούν το σωστό εύρος προσπάθειας σε ανώμαλο έδαφος, ενώ ο τρέχων προσαρμοσμένος ως προς την κλίση ρυθμός παρέχει μια σε πραγματικό χρόνο εικόνα του ρυθμού σε εναλλασσόμενα εδάφη.

Οι ζώνες αντοχής δείχνουν στους αθλητές πως η αντοχή τους επηρεάζει μια δραστηριότητα και η καμπύλη αντοχής βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν πως αλλάζει η αντοχή τους με την πάροδο του χρόνο, βάσει της φυσικής κατάστασης και του ιστορικού προπόνησης.

Με 50% περισσότερη RAM από το Enduro 3 και μια πιο ισχυρή, αναβαθμισμένη μηχανή χαρτών, η πλοήγηση είναι πιο εύκολη από ποτέ, προσφέροντας πιο ομαλή, πιο εύχρηστη και μέχρι 30% ταχύτερη μετακίνηση χαρτών για τους ενσωματωμένους χάρτες πλοήγησης. Η προβολή προοπτικής παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο σε κοντινή απόσταση όσο και πιο μακριά, επιτρέποντας στους χρήστες να προβλέπουν καλύτερα τι ακολουθεί.

Η λειτουργία Garmin Epic επιτρέπει στους αθλητές να συνδυάσουν πολλαπλές δραστηριότητες σε μια ενιαία ιστορία στην εφαρμογή Garmin Connect™. Οι δραστηριότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν κατά την διάρκεια των ημερών, εβδομάδων ή μηνών για να δημιουργήσουν μια «επική» ιστορία, η οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσθέτουν φωτογραφίες και να τις μοιράζονται με την οικογένεια και τους φίλους τους, καθώς και να βλέπουν συγκεντρωτικά δεδομένα υγείας και απόδοσης για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το προηγμένα εργαλεία κωπηλασίας παρέχουν επιπλέον προπονητικά δεδομένα, όπως τη VO2 max και την καμπύλη ισχύος για δραστηριότητες κωπηλασίας εσωτερικού χώρου, ενώ οι διευρυμένες λειτουργίες rucking επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν το βάρος του σακιδίου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και να θέτουν στόχους επίτευξης μετρήσεων, όπως η καύση θερμίδων.

Κορυφαίος σχεδιασμός για μέγιστη ευελιξία

Το Enduro 4 έχει βάρος μόλις 63 γραμμάρια, γεγονός που το καθιστά ένα από τα ελαφρύτερα ultraperformance smartwatch στην αγορά. Με πλαίσιο 51mm, φακό Power Sapphire™ από ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατζουνιές, στεφάνη από τιτάνιο και ελαφρύ περίβλημα από πολυμερές ενισχυμένο με ίνες, είναι κατασκευασμένο για τις απαιτήσεις των μεγαλύτερων αγώνων και των πιο επίπονων περιπετειών, παραμένοντας εξαιρετικά ελαφρύ στον καρπό. Ο ενσωματωμένος φακός LED περιλαμβάνει επιλογές λευκού και κόκκινου φωτός, ενώ η αξιολόγηση αδιαβροχοποίησης 10 ATM επιτρέπει τη γεμάτη αυτοπεποίθηση χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Νέα προσθήκη στο Enduro 4, το υφασμάτινο λουράκι ComfortFit Fabric συνδυάζει εξαιρετική άνεση, ανθεκτικότητα και απόδοση απομάκρυνσης της υγρασίας με τη λειτουργικότητα QuickFit™, κάνοντας τις ρυθμίσεις και την αλλαγή στα λουράκια ακόμη πιο απλή. Η μνήμη 64 GB δίνει στους χρήστες περισσότερο χώρο για ενσωματωμένους χάρτες, μουσική και δεδομένα, διευκολύνοντας την προετοιμασία για παρατεταμένες περιπέτειες μακριά από το σπίτι.

Άμεσα διαθέσιμο, το Enduro 4 έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής €899,99. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας garmin.gr.

Κατασκευασμένα μέσα για τη ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει την επανάσταση στη ζωή αθλητών, εξερευνητών και φίλων της υπαίθρου σε όλο τον κόσμο. Με δέσμευση να αναπτύσσουμε προϊόντα που βελτιώνουν την εμπειρία, εμπλουτίζουν τη ζωή και αυξάνουν την ηρεμία, στην Garmin πιστεύουμε ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να καινοτομήσουμε και να νικήσουμε το χτες.