Μαραθώνιος: Τι πρέπει να κάνεις 72, 48 και 24 ώρες πριν τον αγώνα

Εάν συμμετέχεις στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας αυτός ο οδηγός θα σε βοηθήσει να βάλεις τα πράγματα σε μία καλή σειρά!

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Οι τελευταίες ημέρες πριν από τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας (θα διεξαχθεί 7 και 8 Νοεμβρίου 2026) δεν είναι η στιγμή να αποδείξεις πόσο καλά προπονήθηκες. Είναι η στιγμή να εμπιστευτείς την προετοιμασία σου, να ξεκουραστείς και να δώσεις στο σώμα σου όσα χρειάζεται για να φτάσεις στη γραμμή της εκκίνησης έτοιμη.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ένταση τις τελευταίες ημέρες πριν από έναν μαραθώνιο. Από τη μία, ανυπομονείς να ζήσεις τη στιγμή για την οποία προετοιμαζόσουν επί εβδομάδες ή και μήνες. Από την άλλη, αρχίζουν οι σκέψεις: Μήπως πρέπει να τρέξω λίγο ακόμη; Μήπως δεν έφαγα αρκετά; Κι αν δεν κοιμηθώ καλά το προηγούμενο βράδυ;

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