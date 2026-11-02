Το Δεκαράκι ανέδειξε τον μονοποικιλιακό του χαρακτήρα στη γιορτή Τσίπουρου & Αποσταγμάτων του Τυρνάβου

Με γευστικές δοκιμές των αποσταγμάτων Μοσχάτο και Ροδίτη, το Δεκαράκι ανέδειξε τη μονοποικιλιακή φιλοσοφία του στη γιορτή που τιμά την αποσταγματοποιητική παράδοση του Τυρνάβου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Τύρναβος φιλοξένησε τη Γιορτή Τσίπουρου & Αποσταγμάτων, μια διοργάνωση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και του Επιμελητηρίου Λάρισας. Η γιορτή ανέδειξε τον πλούτο της τοπικής παράδοσης και επιβεβαίωσε ότι το τσίπουρο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τυρνάβου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε γευσιγνωσίες, masterclasses τσίπουρου, καθώς και μουσικές και χορευτικές παραστάσεις.

Το Τσίπουρο Δεκαράκι έδωσε το δικό του παρών, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα μονοποικιλιακά αποστάγματα Μοσχάτο και Ροδίτη και να ανακαλύψουν τον ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα κάθε ποικιλίας.

Η συμμετοχή του Δεκαράκι στη Γιορτή Τσίπουρου & Αποσταγμάτων συνδέεται άμεσα με την παρουσία του στον Τύρναβο, μια περιοχή με μακρά παράδοση στην απόσταξη. Με το αποστακτήριό του στο Δαμάσι Τυρνάβου, το Δεκαράκι αποτελεί μέρος της τοπικής αποσταγματοποιίας, τιμώντας την παράδοση που έχει καθιερώσει την περιοχή ως σημείο αναφοράς για το τσίπουρο.

Κάθε απόσταγμα Δεκαράκι παράγεται αποκλειστικά από μία ποικιλία σταφυλιού, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα αρώματα και τα χαρακτηριστικά της. Μέσα από την παραδοσιακή διαδικασία της πολλαπλής επαναπόσταξης, που πραγματοποιείται με υπομονή και τέχνη σε χειροποίητους χάλκινους άμβυκες, κάθε ποικιλία διατηρεί τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα.