Το 5ο Athens Fashion Film Festival φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τη μόδα, τον κινηματογράφο και τα Video Games

Το Athens Fashion Film Festival (AFFF) επιστρέφει για την πέμπτη διοργάνωσή του, από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ, ανοίγει μια νέα συζήτηση γύρω από τη δημιουργική συνάντηση της μόδας, του κινηματογράφου και των videogames. Με κεντρική θεματική «Fashion, Cinema & Video Games», το 5ο Athens Fashion Film Festival εξερευνά τους νέους τρόπους με τους οποίους οι τρεις αυτοί κόσμοι αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν ο ένας τον άλλον και επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη οπτική αφήγηση.

Τι συμβαίνει όταν η μόδα εισέρχεται στους ψηφιακούς κόσμους των video games; Πώς ο κινηματογράφος συναντά τη διαδραστική αφήγηση; Και πώς η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε εικόνες, χαρακτήρες και ταυτότητες;

Όπως σημειώνει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του AFFF: «Το σημείο τομής μεταξύ μόδας με το gaming αναπτύχθηκε μέσα από τις πρώτες συνεργασίες μεγάλων οίκων με τη βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όταν ενδύματα και αξεσουάρ άρχισαν να εμφανίζονται σε ψηφιακούς κόσμους και να διαμορφώνουν την ταυτότητα των χαρακτήρων τους. Σήμερα, αυτή η σχέση έχει εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο δημιουργικό πεδίο, όπου η μόδα, ο κινηματογράφος και τα video games μοιράζονται κοινά εργαλεία σχεδιασμού, αφήγησης και κατασκευής κόσμων. Το κοστούμι γίνεται στοιχείο ταυτότητας, ο κινηματογράφος συναντά τη διαδραστική αφήγηση και ο θεατής μετατρέπεται σε ενεργό συμμετέχοντα.

Το AFFF 2026 εξετάζει αυτή τη σύγκλιση όχι μόνο ως τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και ως πολιτισμικό φαινόμενο που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σώμα, την πόλη, την κοινωνική ταυτότητα και τη σχέση μας με την εικόνα.»

Η μόδα στα Video Games

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης θα βρεθούν θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή δημιουργών και επαγγελματιών των δημιουργικών βιομηχανιών, που θα εξερευνήσουν τη σχέση της μόδας, του κινηματογράφου και των video games. Από τη δημιουργία ψηφιακών κόσμων και εικονικών ταυτοτήτων μέχρι τις νέες μορφές διαδραστικής αφήγησης, οι συζητήσεις θα αναδείξουν τις δυνατότητες που ανοίγει η συνάντηση της τεχνολογίας με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Κινηματογραφικές προβολές και διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα

Μένοντας πιστό στον χαρακτήρα και την ταυτότητά του, το Athens Fashion Film Festival συνεχίζει να αναδεικνύει το fashion film ως μια ξεχωριστή μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, δίνοντας βήμα σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο.

Στον πυρήνα της διοργάνωσης παραμένει το International Fashion Film Competition, με ταινίες μικρού μήκους από τη διεθνή παραγωγή, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης κινηματογραφικές προβολές και παρουσιάσεις.

Το Athens Fashion Film Festival προσκαλεί το κοινό σε ένα τετραήμερο αφιερωμένο στην εικόνα, τη δημιουργικότητα και τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, οι συμμετοχές και οι παράλληλες δράσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.