Το πρώιμο Σύμπαν αποκαλύπτεται όπως δεν το έχουμε ξαναδεί – Τι συνέβη τα πρώτα 2 δισ. χρόνια

Το Lumina αποτυπώνει τις εξαιρετικά σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ύλης, της σκοτεινής ύλης και της ακτινοβολίας, δείχνοντας πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες και πώς διαμόρφωσαν το Σύμπαν γύρω τους

Μια εντυπωσιακή προσομοίωση αποκαλύπτει τις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί.

Το πρωτοποριακό μοντέλο, με την ονομασία «Lumina», καταγράφει με εξαιρετική ακρίβεια όσα συνέβησαν στα πρώτα δύο δισεκατομμύρια χρόνια της ιστορίας μας, μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).



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