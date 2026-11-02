Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

Ο πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την προστασία του Αμερικανού προέδρου και κυβερνητικών στελεχών αποκαλύπτει πώς μπορεί κανείς να καταλάβει ένα ψέμα από την φωνή κάποιου

Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος προκειμένου να καταλάβουμε ότι κάποιος λέει ψέματα. Το κόλπο αποκάλυψε ο πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε αναλάβει την προστασία Αμερικανών προέδρων για 25 χρόνια και κατέχει μεγάλη εμπειρία στους ανιχνευτές ψεύδους.

Ο Μπραντ Μπίλερ, ο οποίος θεωρείται ειδικός σε συνεντεύξεις, ανακρίσεις και τεστ με ανιχνευτή ψεύδους, δήλωσε ότι είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε την εξαπάτηση όταν εστιάσουμε στην διατύπωση των φράσεων και τον τρόπο έκφρασης κάποιου παρά στην γλώσσα του σώματος.

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