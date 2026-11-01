Γεωργία Βασιλειάδου, η πιο γοητευτική «άσχημη» - Το ατύχημα που εκτόξευσε την καριέρα της

Η Γεωργία Βασιλειάδου υπήρξε μία από τις πλέον χαρισματικές κωμικές ηθοποιούς. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε μετά τη... συνταξιοδότηση και ένα σοβαρό ατύχημα.

Η Γεωργία Βασιλειάδου υπήρξε μία από τις πλέον χαρισματικές κωμικές ηθοποιούς. Η φυσικότητά της στους ρόλους, απέδιδε μία αίσθηση ότι δεν παίζει, αλλά ζει τον χαρακτήρα, τον γεννά μέσα από τα δικά της βιώματα. Η αιώνια «άσχημη» του ελληνικού σινεμά, είχε αποδεχθεί ότι αυτό είναι το μεγάλο της ατού και λατρεύτηκε όσο λίγες.

Είχε σπουδάσει τραγούδι και υποκριτική με τα πρώτα της βήμα στον καλλιτεχνικό χώρο να γίνονται σε δραματικούς ρόλους, δίπλα σε μεγαθήρια όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη και η Κυβέλη. Αλλά, πριν ανέβει στο σανίδι είχε βγει στη βιοπάλη για να βοηθήσει τα αδέλφια της, μετά τον χαμό και των δύο γονιών της δωδεκαμελούς τους οικογένειας.

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