«Με πιάνει τρέλα, κακώς έδινα τόσα χρήματα»: Έξι Έλληνες διάσημοι που έχουν δηλώσει σπάταλοι

Από τις Κατερίνα Στανίση και Άννα Βίσση μέχρι τους Μπο και Φώτη Σεργουλόπουλο, έξι Έλληνες διάσημοι που έχουν δηλώσει πως στο παρελθόν ξόδευαν πολλά χρήματα.

«Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει», έλεγε ο Θανάσης Βέγγος ως Θρασύβουλας στον «Αλέκο» Ντίνο Ηλιόπουλο στην ταινία «Ο Ατσίδας» και δεν είχε άδικο αν σκεφτούμε πόσες φορές δεν προλαβαίνεις καν να πάρεις είδηση για πότε περνάνε κάποια χρήματα από τα χέρια σου και λόγω υποχρεώσεων εξαφανίζονται σε χρόνο μηδέν.

Βέβαια, δεν «φταίνε» πάντα μόνο οι υποχρεώσεις, ίσα ίσα μπορεί να ξοδέψει κάποιος (εάν τα έχει) μεγάλα χρηματικά ποσά απλά για να κάνει το κέφι του και εμείς στη συνέχεια έχουμε συγκεντρώσει έξι Έλληνες διάσημους, οι οποίοι έχουν παραδεχθεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως στο παρελθόν έχουν υπάρξει σπάταλοι.

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