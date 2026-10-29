Η στιγμή που ο Νίκος Μπάρκουλης κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο το Λευκό Πύργο

Σε μια πολύ συγκινητική κίνηση προχώρησε ο Νίκος Μπάρκουλης, ο οποίος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

Ο 25χρονος γιο του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με φόντο τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έκανε γνωστή την είδηση για τον γάμο του, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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