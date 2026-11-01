Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Κάρμεν Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί»

Η μείωση των κρατήσεων από τα σχολεία προβληματίζει θέατρα και παραγωγούς, ενώ οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν στο Newsbomb τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις μετακινήσεις, το κόστος και τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας.

Μια πολύ δύσκολη χρονιά φαίνεται πως θα είναι φετινή για τις παιδικές θεατρικές σκηνές, καθώς οι σχολικές επισκέψεις μειώνονται, οι κρατήσεις περιορίζονται και οι άνθρωποι των θεάτρων βλέπουν ένα σημαντικό μέρος του κοινού τους να απομακρύνεται. Για ορισμένες παραγωγές, μάλιστα, η απουσία των σχολείων δημιουργεί πλέον ζήτημα βιωσιμότητας.

Η νέα Υπουργική Απόφαση για πλαίσιο των σχολικών εκδρομών, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο, έφερε νέες προϋποθέσεις, διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώνονται. Παρότι η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί και άνθρωποι του θεάτρου επισημαίνουν ότι οι νέες απαιτήσεις, σε συνδυασμό με το κόστος και τις ευθύνες που συνοδεύουν τη μετακίνηση με πούλμαν, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που δυσκολεύει τις σχολικές επισκέψεις.

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