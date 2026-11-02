Πάρτε εισιτήριο για τη «Θύρα Μηδέν»

Ο ράπερ Βέβηλος ανεβαίνει στη σκηνή και πρωταγωνιστεί στην παράσταση (κείμενο-σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου) «Θύρα Μηδέν», στο θέατρο Βέμπο. Πρεμιέρα στις 23 Νοεμβρίου.

Η βία είναι το τσεκούρι της μοναξιάς που γυρίζει πάνω από το κεφάλι μας. Είναι το τραγούδι ραπ συγκροτήματος. Είναι αυτή που ασκεί το μικρότερο κακό απέναντι στο μεγάλο καλό. Είναι η απόφαση μετά την απόφαση. Είναι η εξακρίβωση και η σύλληψη μιας «ένοχης» κουκούλας. Είναι ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού και η 20η μέρα του μήνα. Είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων που τρέχουν για να ζήσουν και να μας ζήσουν. Είναι οι δάσκαλοι που πρέπει να βγάλουν την ύλη του υπουργείου Παιδείας με κάθε κόστος. Είναι ο μετανάστης που μας θυμίζει τι ήμασταν και τι είμαστε. Είναι η καταστολή και αυτό το βάρβαρο «τι ομάδα είσαι ρε φίλε;». Είναι το σημείο μηδέν.

Η βία δεν είναι να γεμίζεις τη μοναξιά σου. Δεν είναι να προσπαθείς για τον άλλο. Δεν είναι να διεκδικείς το δίκιο και το μέλλον σου. Δεν είναι η προσπάθεια να αποφύγεις την καταστολή. Δεν είναι η εργασία και η ανατροπή της μισθωτής σκλαβιάς. Δεν είναι ο αγώνας ενάντια στον ρατσισμό, τον φασισμό. Δεν είναι η επιμονή να λέμε «σ’ αγαπώ». Δεν είναι μια όμορφη σκέψη. Δεν είναι ο ορμητικός ραπ λόγος. Η βία είναι η πύλη της δαντικής κόλασης και το φως του παραδείσου. Η βία είναι η παράσταση «Θύρα Μηδέν», στο θέατρο Βέμπο και ο Βέβηλος ο ραψωδός της.

Ο Βέβηλος ξέρει



Κοιτάχτε πώς έχει η φάση. Ο Βέβηλος θα ανέβει στη σκηνή του θέατρου και θα ενώσει τον λόγο από τα κάτω με τον λόγο που έρπει στα σκοτάδια και υψώνεται στο πρώτο φως. Ο ράπερ που έχει ζήσει τη ζωή και τη βία της μπορεί να σταθεί παντού! Στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου και σε μια πλατεία με πέντε θεατές. Ο τύπος αυτός κουβαλά τον εαυτό του που «πέθανε» μια φορά και έζησε ξανά. Αληθινός μάγκας που ένιωσε τη βία στο πετσί του, την επέστρεψε, πόνεσε, τιμωρήθηκε και έκανε την κόλασή του παράδεισο!

Το έργο «Θύρα Μηδέν» είναι φτιαγμένο γι’ αυτόν και καλά κάνει και φτιάχτηκε γι’ αυτόν. Η Αθηνά Χατζηαθανασίου γράφει και σκηνοθετεί για το κακό που μπαίνει αθόρυβα μέσα μας, για την ανάγκη να γίνουμε αποδεκτοί, να βρούμε την ταυτότητά μας και για το πώς δημιουργούμε τον «εχθρό», αυτόν τον «άλλο» που πρέπει να εξοντώσουμε. Ο Βέβηλος ενσωματώνει όλα αυτά και με την αλήθεια του βιώματος και την ποίηση της ζωής του, αφηγείται και εξηγεί τα πάντα. Ο Βέβηλος πάντα ήταν στη σκηνή και στο σανίδι της ζωής…

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την παράσταση



Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την παράσταση είναι εδώ, (από τη σπουδαία Άντα Κουγιά):

Τι συμβαίνει όταν η ανάγκη ενός νέου ανθρώπου να ανήκει κάπου, μετατρέπεται σταδιακά στην ανάγκη να στραφεί απέναντι σε κάποιον άλλον;

Ο Βέβηλος, ένας από τους πιο επιδραστικούς και ασυμβίβαστους Έλληνες ράπερ, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή με την παράσταση «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» σε κείμενο και σκηνοθεσία Αθηνάς Χατζηαθανασίου, πρωταγωνιστώντας και ερμηνεύοντας επί σκηνής κομμάτια-σταθμούς από την προσωπική του πορεία, αλλά και νέα τραγούδια γραμμένα ειδικά για την παράσταση.

Η «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» παρουσιάζεται στο Θέατρο Βέμπο, από τις 23 Νοεμβρίου, και επιστρέφει στο 2006, σε μια εποχή έντονων κοινωνικών μεταβολών, όταν η γενιά των millennials διαμόρφωνε τη δική της ταυτότητα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου νέες μορφές και εκφράσεις βίας έρχονταν στο προσκήνιο. Μέσα από μια ιστορία που οδηγεί στον κόσμο των γηπέδων, η παράσταση φωτίζει το φαινόμενο της οπαδικής βίας και αναζητά τι βρίσκεται πίσω από αυτό.

Το κείμενο βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων μέσα από τα γήπεδα και αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι πραγματικές ιστορίες και οι βιωμένες εμπειρίες συναντούν τη μυθοπλασία, δημιουργώντας ένα έργο που δεν στέκεται μόνο στη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά αναζητά όσα έχουν προηγηθεί: την ανάγκη για αποδοχή, την ταυτότητα, την πίστη σε μια ομάδα και τη σταδιακή δημιουργία του εχθρού-«άλλου».

Υπόθεση

Ο Μάνος μόλις έχει αποφυλακιστεί, έχοντας εκτίσει ποινή για ένα έγκλημα που διέπραξε είκοσι χρόνια πριν. Μια δημοσιογράφος τον συναντά και αποφασίζει να ξανανοίξει την υπόθεση. Θέλει να μάθει τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα. Μέσα από τις αναμνήσεις του Μάνου, η ιστορία επιστρέφει στο 2006, όπου έφηβος ακόμη, δεν γνωρίζει ότι κρατά στα χέρια του μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί.

Οργή, αναζήτηση ταυτότητας, ανάγκη για αποδοχή: οι νεανικές παρορμήσεις αρχίζουν να μπλέκονται με την οπαδική κουλτούρα. Τα όρια μετακινούνται, οι σχέσεις αλλάζουν και μια νύχτα θα καθορίσει τις ζωές όλων.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η δημοσιογράφος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια της ιστορίας, να βρει τι πραγματικά συνέβη και κυρίως, πώς έφτασαν μέχρι εκεί.

Η σιωπή πίσω απ’ τις φωνές

Η «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» δεν ανήκει σε καμία ομάδα. Δεν έχει χρώμα, φανέλα ή στρατόπεδο. Δεν επιχειρεί να αναπαραστήσει απλώς ένα περιστατικό οπαδικής βίας, αλλά αναζητά τον μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει έναν νέο άνθρωπο από την ανάγκη του να ανήκει, στην ανάγκη να αποκτήσει έναν αντίπαλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται ερωτήματα που ξεπερνούν τα όρια ενός γηπέδου:

Τι οδηγεί έναν νέο άνθρωπο στη βία;

Ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει η ένταξη σε μια ομάδα;

Πώς δημιουργείται ένας «εχθρός»;

Και τι συμβαίνει όταν το «εμείς» χρειάζεται διαρκώς ένα «οι άλλοι» για να υπάρξει;

Μήπως η ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ είναι ένα σημείο μηδέν, όπου η αντιπαράθεση αναπαράγεται και οι άνθρωποι εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο βίας;

Η ραπ συναντά το θέατρο

Η παράσταση κινείται διαρκώς ανάμεσα στο θέατρο και στο θέαμα, ανάμεσα στην αφήγηση και στη μουσική πράξη, αναζητώντας μια υβριδική φόρμα που δεν χρειάζεται να αποφασίσει τι απ’ όλα είναι περισσότερο. Η Αθηνά Χατζηαθανασίου με το «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» δεν επιχειρεί να ενώσει δύο διαφορετικούς κόσμους, αλλά να ανακαλύψει τι καινούργιο μπορεί να γεννηθεί όταν αυτοί οι κόσμοι συναντηθούν. Λόγος, στίχος, μουσική: είναι όψεις του ίδιου νομίσματος μιας ιστορίας που οφείλει να εξιστορηθεί. Εννέα ταλαντούχοι ηθοποιοί, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, η Άντα Κουγιά, ο Γιώργος Λιάκος, η Άντρια Ράπτη, ο Κωνσταντίνος Ρόδης, η Ανατολή Τσελαρίδου, ο Σταμάτης Φακορέλλης, ο Κώστας Φοίνιξ και η Αθηνά Χατζηαθανασίου, συναντούν επί σκηνής τον Βέβηλο, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά ως πρωταγωνιστής στο θέατρο και, παράλληλα, ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής κομμάτια-σταθμούς από την προσωπική του πορεία, αλλά και νέα τραγούδια γραμμένα ειδικά για την παράσταση, ενώ σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα γίνονται οργανικό μέρος της σκηνικής γλώσσας και συνδιαλέγονται ζωντανά με τους ερμηνευτές και τη μουσική.

INFO

«Θύρα Μηδέν»

Στο Θέατρο Βέμπο, [Καρόλου 18, Αθήνα 104 37, Μεταξουργείο]

Κάθε Δευτέρα-Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αθηνά Χατζηαθανασίου

Πρωτότυπη μουσική - Ηχοτοπία - Στίχοι: Βέβηλος & Δημήτρης MCD Κρητικός

Επιμέλεια Κίνησης: Αλέξανδρος Κεϊβάναη

Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Φωκά

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Video Art: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μάρω Πέτλη, Παναγιώτα Χαϊδεμένου

Έρευνα - Συνεντεύξεις- Δραματουργική επεξεργασία: Άντα Κουγιά, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Φωτογραφίες: Γιώργος Κασαπίδης

Γραφιστικά: Γιώργος Κασαπίδης & BEEZY STUDIO

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Social Media: Ελευθερία Τριανταφύλλου

Γραφείο Τύπου/ Επικοινωνία: CALD – Le Canard qui Parle

Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD Ο.Ε. & CALD PRODUCTIONS Α.Μ.Κ.Ε

Παίζουν οι: Βέβηλος, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Άντα Κουγιά, Γιώργος Λιάκος, Άντρια Ράπτη, Κωνσταντίνος Ρόδης, Ανατολή Τσελαρίδου, Σταμάτης Φακορέλλης, Κώστας Φοίνιξ, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Μετάδοση Αγώνων: Μάκης Διόγος

