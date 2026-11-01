Η πρωινή συνήθεια που δεν πρέπει να κάνεις skip σύμφωνα με τη νευρολογία

Δεν χρειάζεσαι ούτε γυμναστήριο ούτε εξαντλητική προπόνηση αλλά να υιοθετήσεις αυτή την απλή πρωινή συνήθεια για να ενισχύσεις τον εγκέφαλο και τη συγκέντρωσή σου.

Όταν ξυπνάς το πρωί ο εγκέφαλός σου δεν βρίσκεται αμέσως σε πλήρη ετοιμότητα. Παρόλο που το σώμα αρχίζει να ενεργοποιείται φυσιολογικά, η συγκέντρωση, η καθαρή σκέψη και η ικανότητα λήψης αποφάσεων χρειάζονται λίγο χρόνο για να επανέλθουν. Υπάρχει, ωστόσο, μια απλή πρωινή συνήθεια που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτή τη μετάβαση: η ήπια σωματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους νευρολόγους, η πρωινή κίνηση είναι μία από τις συνήθειες που αξίζει να ενταχθούν στην καθημερινότητα, καθώς προσφέρει οφέλη όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στη λειτουργία του εγκεφάλου.

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