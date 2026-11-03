Τραβάνε τα μαλλιά τους οι γιατροί με νέα τάση ευεξίας στο TikTok: Κάποιοι κάνουν κλύσμα με καφέ

Κλύσμα με καφέ: Τι είναι, ισχυρισμοί περί αποτοξίνωσης και σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία.

Τα κλύσματα με καφέ επανέρχονται περιοδικά στο προσκήνιο στις συζητήσεις περί… ευεξίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως ένας υποτιθέμενος τρόπος «αποτοξίνωσης του σώματος, βελτίωσης της πέψης και ενίσχυσης της ενέργειας».

Ωστόσο, αυτή η εναλλακτική πρακτική, που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, δεν παρουσιάζει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία, ενώ έχει συνδεθεί με σοβαρές επιπλοκές.

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