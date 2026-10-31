Ο κόσμος θα τελειώσει σε δύο εβδομάδες, Παρασκευή και 13 - Η ζοφερή πρόβλεψη από το μακρινό 1960
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Οι ισχυρισμοί μιας μελέτης με βάσεις στο... παρελθόν.
Απομένουν μόλις δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος τελειώσει, και φυσικά θα είναι Παρασκευή και 13.
Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται μία περίεργη μελέτη του 1960 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, ο φυσικός του Πανεπιστημίου του Ιλινόις Χάιντς φον Φόρστερ προέβλεψε ότι η Ημέρα της Κρίσης θα έρθει στις 13 Νοεμβρίου 2026.
Ο Αυστροαμερικανός φυσικός του Πανεπιστημίου του Ιλινόις, Χάιντς φον Φόρστερ πίστευε συγκεκριμένα ότι ο πληθυσμός μας θα αυξανόταν σε σημείο συνωστισμού.
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