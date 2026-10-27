Η Δήμητρα Παπαδοπούλου ξανά στην τηλεόραση με κωμική σειρά: Οι ηθοποιοί στο πλευρό της και πότε επιστρέφει

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή της Δήμητρας Παπαδοπούλου αργεί. Ποιοι ηθοποιοί αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της.

Είκοσι και χρόνια μετά το «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς» που είχε προβληθεί από το Mega και στη συνέχεια με σύντομη μορφή μίνι επεισοδίων από συνδρομητικό κανάλι η Δήμητρα Παπαδοπούλου έχει μπει στην τελική φάση της επιστροφή της στη μικρή οθόνη.

Όλα αυτά τα χρόνια πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί την πολιορκούσαν και μάλιστα επίμονα. Εκείνη ωστόσο έψαχνε την κατάλληλη ευκαιρία για το come back που ναι μεν θα γίνει μέσα από τον όμιλο της Alter Ego, όχι όμως απαραίτητα σε πρώτη φάση μέσα από το Mega όπως έχει γραφτεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr