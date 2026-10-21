Σημάδια από τα Δεκεμβριανά, αγάλματα, επιγραφές: Όσα βλέπουμε στην Αθήνα μόνο όταν την περπατάμε

Ένα οδοιπορικό από τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι ως το Μετς και το Παγκράτι, που αποτυπώνει τις πολλαπλές και συχνά αθέατες όψεις της Αθήνας.

Αν περιηγηθεί κανείς στους δρόμους της Αθήνας θα πως συνυπάρχουν σε κάθε σημείο της η αρχαία και η νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Σημάδια του χρόνου υπάρχουν σε κάθε πιθανή γωνιά, καμιά φορά μόνο χρειάζεται να παρατηρήσεις λίγο παραπάνω. Όλα αυτά μαζί, έχουν διαμορφώσει τον πολεοδομικό, κοινωνικό και ιστορικό ιστό και την ταυτότητα της αθηναϊκής μητρόπολης όπως τη ζούμε σήμερα.

Στην Αθήνα, δεν είναι όμως μόνο το ιστορικό κέντρο που θα βρει κανείς κατάλοιπα μιας άλλης εποχής. Από τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι ως το Μετς και το Παγκράτι, ακολουθεί ένα οδοιπορικό που αποτυπώνει τις πολλαπλές και συχνά αθέατες όψεις της Αθήνας αλλά και εκφάνσεις της καθημερινότητας.

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