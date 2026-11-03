Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Parade, η ογκολόγος Μέρι Τσάμπερλιν «κρούει» τον κώδωνα του κινδύνου.

Η συχνή κατανάλωση αναψυκτικών ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες που επικαλούνται ειδικοί στην ογκολογία. Παρότι τα συγκεκριμένα ποτά αποτελούν καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους, οι πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται συστηματικά επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Parade, η ογκολόγος Μέρι Τσάμπερλιν εκτιμά ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης αναψυκτικών μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία. Η ειδικός εστιάζει κυρίως στα αναψυκτικά με ζάχαρη, αλλά συνιστά μέτρο και στην κατανάλωση εκείνων με τεχνητά γλυκαντικά, διευκρινίζοντας ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι ίδια για τις δύο κατηγορίες.

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