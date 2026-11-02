Ανησυχείς συνεχώς για τα χρήματα; 6 τρόποι να αντιμετωπίσεις το οικονομικό άγχος

Τα χρήματα σου προκαλούν άγχος; 6 τρόποι να ξαναβρείς την οικονομική σου ηρεμία.

Υπάρχει εκείνη η στιγμή που ανοίγεις το e-banking σου και, πριν καν δεις το υπόλοιπο, νιώθεις ήδη το στομάχι σου να σφίγγεται. Σκέφτεσαι τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν, τα έξοδα που δεν υπολόγιζες, τα χρήματα που θα ήθελες να έχεις αποταμιεύσει αλλά τελικά ξόδεψες. Ακόμη κι όταν όλα φαίνεται να πηγαίνουν σχετικά καλά, μια σκέψη επιστρέφει ξανά και ξανά: "Κι αν δεν μου φτάσουν;". Αν πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει συνεχώς υπολογισμούς, να ανησυχεί για το τέλος του μήνα ή να αισθάνεται ενοχές μετά από κάθε αγορά, ίσως δεν πρόκειται απλώς για έναν συνηθισμένο προβληματισμό. Μπορεί να βιώνεις οικονομικό άγχος.

Σύμφωνα με έρευνα του 2021 από τη Ρυθμιστική Αρχή του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου των ΗΠΑ (FINRA), περισσότερο από το 60% των σχεδόν 20.000 συμμετεχόντων δήλωσε ότι αισθάνεται άγχος όταν σκέφτεται τα προσωπικά του οικονομικά.

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