Νίκος Καρβέλας: Ετοιμάζει νέο τραγούδι με γνωστό λαϊκό τραγουδιστή

Νέα μουσική συνεργασία για τον Λευτέρη Πανταζή και τον Νίκο Καρβέλα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη τους κοινή δισκογραφική δουλειά. Τι ετοιμάζουν οι δύο καλλιτέχνες;

Μια νέα μουσική συνεργασία ετοιμάζουν ο Λευτέρης Πανταζής και ο Νίκος Καρβέλας, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη κοινή δισκογραφική τους πορεία. Το νέο τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αποτελέσει τον προπομπό ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ με δέκα κομμάτια.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο τραγουδιστής, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη εικόνα για τα σχέδιά του.

Το νέο τραγούδι και ο δίσκος με τα δέκα κομμάτια

«Έρχεται τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Κάνουμε με τον Νίκο Καρβέλα καινούργιο τραγούδι δικό του. Αυτό είναι προπομπός και μετά έρχεται κανονικός δίσκος με 10 τραγούδια», δήλωσε ο Λευτέρης Πανταζής, ενώ υπενθύμισε ότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, έχοντας δημιουργήσει μαζί τρεις δίσκους. Αναφέρθηκε και στη δική του μουσική συνάντηση με την Άννα Βίσση.

Το νέο άλμπουμ αναμένεται να περιλαμβάνει τραγούδια από διαφορετικούς δημιουργούς, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Ηλίας Φιλίππου και ο Φοίβος, ενώ ο Λευτέρης Πανταζής άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί και δεύτερο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.

Η νέα συνεργασία στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση απασχολεί τη δημοσιότητα, με συζητήσεις γύρω από οικονομικές διαφωνίες και ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, η επικείμενη συνεργασία με τον Λευτέρη Πανταζή σηματοδοτεί μια νέα μουσική συνάντηση για τους δύο καλλιτέχνες, με το πρώτο τραγούδι να αναμένεται σύντομα και το πλήρες άλμπουμ να ακολουθεί.