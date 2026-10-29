Κατέρρευσε σκεπή παλιού κτιρίο στον Κολωνό: Φόβοι για άνθρωπο κάτω από τα συντρίμμια (vid)

Κατέρρευσε η στέγη εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Αλαμάνας, με την Πυροσβεστική να ερευνά αν υπήρχε άνθρωπος στο εσωτερικό του.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (29/10) στην Ακαδημία Πλάτωνος, στην Αθήνα, μετά την κατάρρευση εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Αλαμάνας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να ελέγξουν τα συντρίμμια και να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα υλικά που κατέρρευσαν.

Η αναφορά για άτομο μέσα στο κτίριο

Σύμφωνα με πληροφορίες του, στο σημείο έβρισκαν κατά καιρούς στέγη, είτε άστεγοι, είτε τοξικομανείς και οι κάτοικοι είχαν ενημερώσει τις Αρχλες ότι ενδέχεται να διέμενε κάποιος στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ωστόσο, από την έως τώρα έρευνα των πυροσβεστών δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία ατόμου στο εσωτερικό του.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλα παλιά, εγκαταλελειμμένα σπίτια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ