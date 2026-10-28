Τζένιφερ Λόρενς: "Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά" – Η αποκάλυψη για το λίφτινγκ που σκέφτεται να κάνει

Η Τζένιφερ Λόρενς θέλει να είναι μια "σέξι μαμά" και δεν φοβάται να μιλήσει για τις αισθητικές παρεμβάσεις.

Η Τζένιφερ Λόρενς θέλει να είναι μια "σέξι μαμά" και δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το πώς θέλει να δείχνει όταν πηγαίνει τα παιδιά της στο σχολείο. Η 36χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι σκέφτεται να κάνει λίφτινγκ προσώπου, ενώ μίλησε και για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει, το baby botox και τις αλλαγές στο σώμα της μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

"Όταν αφήνω τα παιδιά στο σχολείο, θέλω να δείχνω σαν μια γυναίκα που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο", είπε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, παραδεχόμενη πως αυτό δεν συμβαίνει πάντα στην πραγματικότητα.

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