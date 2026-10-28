H ελληνική ταινία που είδε όλη η κατεχόμενη Αθήνα και τρόμαξε τους Γερμανούς

«Για να βρω αυτό το λίγο φωτογραφικό υλικό, πλήρωσα ένα μάτσο χρυσές λίρες – μαύρη αγορά. Όπως είναι, θα μείνει».

Τα δύο πρώτα χρόνια της Κατοχής ήταν πολύ σκληρά. Η τροφή και κάθε μέσο επιβίωσης είχαν κατασχεθεί από τους Γερμανούς κατακτητές και ό,τι απέμενε το έκλεβαν οι μαυραγορίτες και το πουλούσαν στον λαό σε τιμές εξευτελιστικές. Στο τέλος του 1942, ένας καμεραμάν που είχε πάει στο Μέτωπο μαζί με τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και γύριζε σκηνές πολέμου που είδαμε αργότερα σε ντοκιμαντέρ, ο Φιλοποίμην Φίνος, τόλμησε κάτι διαφορετικό.

Έχοντας ιδρύσει μαζί με τους αδελφούς Σκούρα στο Καλαμάκι τα Ελληνικά Κινηματογραφικά Στούντιο και έχοντας υπογράψει τη σκηνοθεσία του φιλμ «Το τραγούδι του χωρισμού», την πρώτη ελληνική ταινία με καταγραφή ήχου ταυτόχρονα με την λήψη της εικόνας, ο Φίνος αποφάσισε να γυρίσει μια ταινία. Η ταινία λεγόταν «Η Φωνή της Καρδιάς». Το σίγουρο είναι πως η δική του καρδιά, δεν υπολόγιζε από φόβο.

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