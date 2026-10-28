Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

Η στιγμή που ο οκτάχρονος γιος της έτρεξε να την αγκαλιάσει και η γιαγιά του τον σταμάτησε ήταν εκείνη που η Μικαέλα συνειδητοποίησε πόσο σοβαρή ήταν η μάχη που είχε μπροστά της

Ένας βήχας που δεν έλεγε να υποχωρήσει, μια δυσκολία στην αναπνοή και η αίσθηση ότι πνίγεται κάθε φορά που ξαπλώνει.

Για τη Μικαέλα Ράιλι, μια νεαρή μητέρα και εκπαιδευτικό από το νότιο Λονδίνο, όλα έμοιαζαν αρχικά με συμπτώματα που είχαν επιμείνει μετά τη λοίμωξη από Covid-19. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.

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