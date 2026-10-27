Πάνος Κιάμος – Λευτέρης Πανταζής: Εκρηκτική πρεμιέρα στην Ακτή Πειραιώς

Sold out πρεμιέρα με ασταμάτητο κέφι, μεγάλες επιτυχίες και δυνατά ντουέτα στην Ακτή Πειραιώς

Με «εκρηκτική» ατμόσφαιρα, ασταμάτητο κέφι και τον κόσμο να δίνει τον δικό του παλμό, ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής έκαναν πρεμιέρα στην «Ακτή Πειραιώς» την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια μεγάλη γιορτή διασκέδασης.



Ο Πάνος Κιάμος ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες του, τις δυναμικές ερμηνείες του και την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει. Με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του και την ένταση να ανεβαίνει διαρκώς, παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο του hit, «Ανοιχτή Ακρόαση», που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Records, χαρίζοντας μία από τις ξεχωριστές στιγμές της πρεμιέρας.

Ο Λευτέρης Πανταζής, με το αστείρευτο ταμπεραμέντο, τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία και τα διαχρονικά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή, παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Με την ενέργεια και τον αυθορμητισμό του, έδωσε το δικό του μοναδικό στίγμα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση του με τον κόσμο, που τον ακολούθησε με τραγούδι, χορό και ασταμάτητο χειροκρότημα.

Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους σε ξεχωριστά ντουέτα, με την εξαιρετική χημεία τους να απογειώνει το κέφι και να χαρίζει δυνατές στιγμές.



Τη δική τους δυναμική στο πρόγραμμα έδωσαν η Τάνια Καρρά, η Έλενα Τσαγκρινού και η Natasha Kay.



Η «Ακτή Πειραιώς» ξεκίνησε με ένα sold out διήμερο γεμάτο δυναμισμό, δίνοντας το σύνθημα για μια σεζόν γεμάτη αυθεντική διασκέδαση, μεγάλες επιτυχίες και δυνατές στιγμές, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.