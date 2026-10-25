Φοιτητής μαχαίρωσε 30 φορές τον συγκάτοικό του και πήγε για πίτσα: Ο φόνος που πάγωσε την Αγγλία

Φοιτητής μαχαίρωσε 30 φορές τον συγκάτοικό του, πέταξε τα αιματοβαμμένα ρούχα του σε λίμνη και επέστρεψε σπίτι για πίτσα και gaming. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Μια δολοφονία που συγκλόνισε την Αγγλία αποκαλύπτει την ανατριχιαστική ψυχραιμία με την οποία ένας 23χρονος φοιτητής αντιμετώπισε τον θάνατο του ίδιου του συγκάτοικού του.

Ο Ζακ Κόγκλαν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη περίοδο έκτισης της ποινής τα 28 έτη, αφού μαχαίρωσε 30 φορές τον 21χρονο Τζέιμι Κόλινς και άφησε το σώμα του σε ένα στενό πίσω από το σπίτι τους για ώρες.

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