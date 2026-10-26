«The Face Off Series»: Το ξεκαθάρισμα!

Ο πανελλήνιος τελικός, στις 11 Δεκεμβρίου, στο «Holy Wood Stage», του Freestyle Battle έρχεται για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους! Αυτό είναι το ξεκαθάρισμα!

Ήταν κάποτε μια τηλεοπτική σειρά (που έγινε και ταινία, ή πριν ήταν ταινία και μετά έγινε σειρά, what ever) που έλεγε στο τέλος θα μείνει μόνο ένας! Για όσους δεν ξέρετε, ο τίτλος ήταν «Χάιλαντερ». Για όσους ξέρετε, αφήστε τη μνήμη να σας πάει πίσω και να δείτε τις μονομαχίες μεταξύ δύο σπαθομάχων, δύο ανθρώπων που δεν είχαν χρόνο και χώρο, ήταν ξεχωριστοί. Και τα σπαθιά πετούσαν σπίθες, οι κλαγγές ακούγονταν και σε έκαναν να προσέχεις αυτούς που βρίσκονταν στη δική τους σκηνή και έδιναn τη μάχη μέχρι τέλους, μέχρι να μείνει ένας.

Ε, κάντε τώρα την αναγωγή στη ραπ και σε μια παρέα ανθρώπων που αγαπάνε και τιμούν τη φύση και την ψυχή του εν λόγω μουσικού είδους. Άνθρωποι που γουστάρουν την αλήθεια της ρίμας και τη «μάχη» που τονώνει το παιχνίδι και αναδεικνύει δημοκρατικά και αντικειμενικά τους πιο ικανούς. Στη γλώσσα αυτού του μέσου λέγεται «Freestyle Battle» και στη δική μας «The Face Off Series». Ο μεγάλος τελικός έρχεται, στις 11 Δεκεμβρίου, στο «Holy Wood Stage Athens» και σας περιμένει για να αναδειχθεί ο ένας και μοναδικός ράπερ-«μαχητής». Το έπαθλο για τον νικητή είναι ένα Piaggio Liberty Scooter, προφορά της «Piaggio Λυμπερόπουλος». Δηλώστε συμμετοχή και τελειώστε το μάγκες!

Να μείνουν οι φιλίες και ο σεβασμός στην κουλτούρα του χιπ-χοπ



Όταν ξεκινούσε όλο αυτό το εγχείρημα γράφαμε: «Όσοι νιώθετε τον ραπ λόγο, όσοι νομίζετε ότι αντέχετε το βάρος του, ελάτε να διαγωνιστείτε και να διεκδικήσετε τον τίτλο του πρωταθλητή freestyle. Φανταστείτε το κάπως έτσι: Αντί να παίζετε το βιντεοπαιχνίδι Street Fighter, να μπαίνετε μέσα σε αυτό και να «χτυπιέστε» με τα μικρόφωνα! Ακονίστε τις ρίμες σας και πάμε!». Η ουσία δεν έχει αλλάξει και η ραπ μονομαχία έχει σημασία, με σεβασμό, ταλέντο, προσπάθεια, αναγνώριση και γνήσια συντροφικότητα. Το ποιος θα κερδίσει στις 11 Δεκεμβρίου έχει σημασία. Το ποιος θα συνεχίσει στη ραπ σκηνής, επίσης. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μείνουν οι φιλίες, οι γνωριμίες και η ανόθευτη προσέγγιση της ραπ, ο σεβασμός στην κουλτούρα του χιπ-χοπ. Κι αν υπάρχει ενότητα μάγκες, θα αναδειχθούν οι άξιοι και όσοι είναι να τους μάθουν, θα τους μάθουν.

Οι άνθρωποι που έστησαν αυτό το εγχείρημα είναι αληθινοί παίκτες της ραπ φάσης και πραγματικοί τιμητές της χιπ-χοπ κουλτούρας. Ο 1kΦ, η ψυχή του «Face Off», σε συνέντευξή του στο Gazzetta είχε πει γι’ αυτό το project:

Τα πάντα ξεκινάνε μέσα από τον Αντώνη Λώλη, που έχει την εταιρεία που βγάζει τα φιλτράκια (filtraki.gr) για τα στριφτά τσιγάρα. Αυτός, λοιπόν, ο τύπος, ως παλιός ακροατής, στηρίζει έμπρακτα το χιπ-χοπ και κάποια στιγμή έκανε έναν διαδικτυακό διαγωνισμό για freestyle. Εγώ, τότε, είχα ανοίξει λογαριασμό στο Τik Tok για να προωθήσω το podcast μου με τίτλο «Στην γκαρσονιέρα». Σε αυτό έρχονται κυρίως καλλιτέχνες που δεν μιλάνε αλλού. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, έπεσα πάνω στον διαγωνισμό freestyle. Παίρνω μέρος για πλάκα, από ένα άδειο προφίλ, και κερδίζω! Εγώ, μάλιστα, είχα να κάνω 15 χρόνια freestyle, ήμουν απροπόνητος εντελώς. Το σημαντικό είναι ότι είδα πως υπήρχε ατόφιο ταλέντο από νέα παιδιά που δεν το περίμενα. Λέω κάνουν ακόμα freestyle; Τότε, λοιπόν, αποφάσισα να κάνω ένα restart με δικά μου έξοδα, ένα όνειρο που είχα από παλιά ως freestyle mc που ήμουν. Σε αυτή την προσπάθεια με στήριξε και ο Αντώνης από το Holy Wood Stage, όπως έμπρακτα με στήριξαν και κάποιοι legends της φάσης, όπως ο Sifu Verus, ο Χρήστος ο Πακιώτης, ένας νέος και ταλαντούχος καλλιτέχνης ο Iζω, ήρθε και ο Argy, o Chucho SHS ο Obnoxious Kas, o Barry Mitchell Jr κ.α και κάναμε το restart.

Ο τελικός του Freestyle Battle θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους



Το δελτίο Τύπου συνοψίζει την όλη φάση. Αντιγράφουμε. Ο Πανελλήνιος Τελικός του Freestyle Battle έρχεται για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους! Αθήνα, 11 Δεκέμβριου 2026 — Ήρθε η ώρα για την πιο σκληρή, αυθεντική και αδιάβλητη μάχη της χρονιάς! Μετά από φήμες, απομιμήσεις και προσπάθειες αντιγραφής, το μοναδικό και αυθεντικό The Face Off Series επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό event του Hip Hop ημερολογίου: «ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ»!

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, η σκηνή του Holy Wood Stage (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 289) μετατρέπεται σε κλουβί μάχης. Οι κορυφαίοι Freestylers απο κάθε γωνιά της χώρας θα αναμετρηθούν σώμα με σώμα, στίχο με στίχο, για τον τίτλο του απόλυτου Freestyle Champion!

Ο τίτλος και το μεγάλο έπαθλο

Ο νικητής δεν θα φύγει μόνο με τη δόξα του πρωταθλητή, αλλά θα παραλάβει το Champ's Trophy που ανάλογό του δεν έχει δωθεί ποτέ : Ένα Piaggio Liberty Scooter (μεγάλη προσφορά από την Piaggio Λυμπερόπουλος Λεωφόρος Βουλιαγμένης 317, Αγ. Δημήτριος Αττικής), Customized απο τους κορυφαίους τους είδους MotoXpressions Graphics Αναστάσεως 41, Ηλιούπολη )!

Line-Up και συντελεστές

Host της βραδιάς: Ο μοναδικός 1kΦ αναλαμβάνει τα ηνία του μικροφώνου.

Judges (Κριτική Επιτροπή): Η ετυμηγορία ανήκει στους πλέον έμπειρους και δίκαιους 542 , Soulnek , Sinis Kamikaze of Styles Umlimited και IΖΩ .

Halftime Show: Εκρηκτικά live sets από τους FRS , Vos-F , Αλφα Πι , ΛΟΙΜΟΣ και Chucho Shs

On Decks: Τον ρυθμό και τα beats της μάχης καθορίζει όπως πάντα ο Reiman.

INFO

«The Face Off Series»: Το ξεκαθάρισμα

Ημερομηνία: Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Holy Wood Stage Athens

(Λεωφ. Βουλιαγμένης 289, Αθήνα)

Οι πόρτες ανοίγουν: 21:00

Είσοδος (Damage): 13€

Δηλώσεις Συμμετοχής: Σαρώστε το QR Code στην επίσημη αφίσα για εγγραφή στο battle.

Μεγάλοι χορηγοί: Piaggio Λυμπερόπουλος | | Filtraki.gr | MotoXpressions Graphics | HipHop.Gr | New Start Glyfada

