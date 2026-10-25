Βηρυτός: Viral γυναίκα που χόρευε ημίγυμνη κοντά στο τζαμί Αλ-Αμίν (vid)

Σαστισμένοι οι περαστικοί της ζητούσαν να σταματήσει και να αποχωρήσει από το σημείο, με την ίδια να αδιαφορεί.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό, που προκάλεσε την έκπληξη των περαστικών, σημειώθηκε στο κέντρο της Βηρυτού, όταν μια ημίγυμνη γυναίκα εμφανίστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα να χορεύει με αλλόκοτο τρόπο σε δημόσιο χώρο, κοντά στο τζαμί Μοχάμαντ Αλ-Αμίν.

Η εικόνα προκάλεσε απορία, καθώς κανείς από τους παρευρισκομένους δεν φαινόταν να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε ή τι είχε προηγηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρά τις προτροπές των περαστικών να σταματήσει και να αποχωρήσει από το σημείο, η ίδια αδιαφόρησε και συνέχισε.

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