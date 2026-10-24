«Δεν το περιμέναμε, ήταν απλώς κάτι που μάς άρεσε πολύ»: 23 χρόνια από την κυκλοφορία της Πολίτικης Κουζίνας

Μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Τάσο Μπουλμέτη, 23 χρόνια από τη μέρα που προβλήθηκε για πρώτη φορά, η πιο εμπορική ταινία του ελληνικού σινεμά.

Στις 24 Οκτωβρίου του 2003, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους μια ελληνική ταινία η μέσα σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, καταφέρνει να μονοπωλήσει με αξιοσημείωτο τρόπο το ενδιαφέρον και να οδηγήσει μαζικά τους ανθρώπους στα σινεμά.

Είναι η ταινία «Πολίτικη Κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη, η οποία, 23 χρόνια μετά την πρώτη της εκείνη προβολή, εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο της πιο εμπορικής ταινίας του εγχώριου σινεμά και να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, έναν κοινό τόπο, για ένα πραγματικά ετερόκλητο κοινό.

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