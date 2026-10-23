«Η σύγχρονη τέχνη πάντα έχει την έννοια της παρανομίας»: Ο Κώστας Βαρώτσος στο Reader

Ο διάσημος Έλληνας γλύπτης μιλάει στο Reader για τη ζωή του, την πορεία του στην τέχνη, τα χρόνια στο ΑΠΘ και την ιστορική συνείδηση των Ελλήνων.

Οι καλλιτέχνες έχουν τη φήμη πως είναι απρόσιτοι. Σαν πλάσματα που αιωρούνται πάνω από όλους τους υπόλοιπους, μιλούν για τέχνη αποκλειστικά και δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα παρά μόνο για κάποια βασικά ζητήματα. Ο Κώστας Βαρώτσος δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Μάλλον είναι σαν οδοστρωτήρας που διαλύει αυτή την αίσθηση.

Ναι, είναι ο άνθρωπος που σκέφτηκε και έφτιαξε τον Δρομέα αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Χρησιμοποιώντας τη μαγεία του γυαλιού ως βασικό υλικό των έργων του, έχει αφήσει το αποτύπωμα του σε φυσικά και αστικά τοπία ανά τον κόσμο. Ο χώρος του δεν έχει κάτι εξεζητημένο. Ο ίδιος είναι άνθρωπος της γειτονιάς, της φιλοξενίας, της τέχνης που συνδέεται με τη ζωή.

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