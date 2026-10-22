Πάολα – Δήμος Αναστασιάδης: Η συνάντηση που θα βάλει «φωτιά» στη νυχτερινή Αθήνα

Λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα, Πάολα και Δήμος Αναστασιάδης ανεβάζουν τη θερμοκρασία στις πρόβες

Η Πάολα ανεβαίνει στη σκηνή του πλήρως ανανεωμένου «Hotel Music Hall» και συναντά τον Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική, ένταση και μοναδικές στιγμές. Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα, αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει!



Οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζονται να δώσουν τον δικό τους ξεχωριστό παλμό στη φετινή νυχτερινή Αθήνα, με τις φωτογραφίες από τις πρόβες να αποτυπώνουν το θετικό κλίμα, τη δυναμική και την εξαιρετική χημεία που έχει διαμορφωθεί μεταξύ τους.

Η Πάολα, η πιο ξεχωριστή και μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, βάζει τη δική της χαρακτηριστική σφραγίδα, με την αυθεντικότητα, το ερμηνευτικό πάθος, τη σκηνική παρουσία και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό.



Ο Δήμος Αναστασιάδης, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και πολυδιάστατους καλλιτέχνες της γενιάς του, ερμηνευτής και δημιουργός με προσωπικό στίγμα και μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες, φέρνει τη δική του ξεχωριστή ενέργεια και τον δυναμικό παλμό του.



Οι δύο καλλιτέχνες θα συναντηθούν επί σκηνής και σε μοναδικά ντουέτα, συνδυάζοντας διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις, αγαπημένες επιτυχίες και τη μοναδική ενέργειά τους.

Συμμετέχουν η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η Emily και η Ilenia Williams.



Το «Hotel Music Hall» είναι έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του, φιλοξενώντας κάθε Παρασκευή και Σάββατο την πιο συναρπαστική μουσική πρόταση της σεζόν!