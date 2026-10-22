Ήρθε το πρώτο ρομπότ-σωματοφύλακας: Κλωτσάει, σηκώνει αυτοκίνητα και πηδάει από 4 μέτρα ύψος
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Η παρουσίαση του νέου ρομπότ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Unitree και οι ανταγωνιστές της βρίσκονται υπό αυξημένο έλεγχο από επενδυτές.
Ένας εισβολέας που κρατά μαχαίρι αντιμετωπίζεται από ένα ρομπότ. Ένα αυτοκίνητο ανυψώνεται για να απεγκλωβιστεί ένα θύμα. Ένας πεζός απομακρύνεται την τελευταία στιγμή από την πορεία ενός οχήματος που πλησιάζει.
Οι σκηνές αυτές δεν προέρχονται από κάποια υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ, αλλά από ένα διαφημιστικό βίντεο για ένα νέο ρομπότ «φύλακα», το οποίο δημιούργησε η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας Unitree Robotics.
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