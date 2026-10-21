Τι αλλάζει στις διακοπές σου όταν μάθεις ιστιοπλοΐα

Μαθαίνοντας ιστιοπλοΐα το φθινόπωρο (ή την άνοιξη) στην Αθήνα και οργανώνοντας τις επόμενες, πραγματικά ελεύθερες διακοπές σου στα νησιά.

Ανήκω σε εκείνη την (κλασική) κατηγορία ανθρώπων που ζουν για το καλοκαίρι. Λογικό, αν σκεφτείς ότι ζούμε στην Ελλάδα και οι εν δυνάμει προορισμοί - για όποιον έχει συνυφασμένη την ύπαρξή του με το μπλε - είναι απεριόριστοι.

Η παρέα μας είναι πενταμελής. Κάνουμε χρόνια διακοπές μαζί και το σύνδρομο στέρησης που μας πιάνει είναι τέτοιο, ώστε με το που πατάμε το πόδι μας στο λιμάνι της επιστροφής - με την αλμύρα ακόμα στο δέρμα και την κατάθλιψη της “back to reality” Δευτέρας να καραδοκεί - αρχίζουμε σχεδόν ακαριαία να σχεδιάζουμε την επόμενη απόδραση. Ένα νησί πετιέται στο τραπέζι, κάποιος προτείνει ένα άλλο, ξεκινούν τα «πότε;», «πόσες μέρες;», «να κλείσουμε εισιτήρια πριν αλλάξει ο χρόνος για να προλάβουμε τα early birds;» και, πριν το καταλάβουμε, έχουμε οργανώσει το επόμενο καλοκαίρι - σχεδόν πανομοιότυπο με το προηγούμενο.

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