Πού πας «Φούσκα» με τέτοιο καιρό; Στα μάτια σας!

Ο Πόλεμος στα κόμικς. Παρουσίαση, σήμερα (21/10) στο red n’ noir και κυκλοφορία τεύχους #1 του περιοδικού κόμικ «Φούσκα».

Η εικόνα είναι η πρώτη λέξη και η «κίνησή» της το κείμενό της. Κοιτάζω το εξώφυλλο του περιοδικού κόμικ και το φαντάζομαι να πλέει σε πολύχρωμες, ιλουστρασιόν, θάλασσες, με ναύτες εργάτες της τέχνης, του λόγου, της συνέπειας, της φαντασίας, της από τα κάτω φωνής της κοινωνίας, με ανθρώπους που ζουν μέσα στην κοινωνία, νοιάζονται γι’ αυτήν, για το άδειο χέρι της που ζητά ένα χάδι και έναν συνοδοιπόρο… Οι σελίδες ανοίγουν, τινάζονται, ορθώνονται και πανιά από ανεξίτηλο μελάνι γίνονται για να αντιμετωπίσουν κάθε καιρό, κάθε έκπληξη, κάθε δυσκολία.

Το όνομα της όμορφης και βαθιά ανθρώπινης προσπάθειας είναι «Φούσκα». Και η «Φούσκα» είναι το παλιό σαπιοκάραβο που λέγεται Ελπίδα και που το μεράκι και η διάθεση νέων (σε διάθεση και πνεύμα κυρίως) ανθρώπων το κρατά ζωντανό αξιόπλοο, ανθεκτικό και με πορεία το μέλλον των χρωμάτων και των συνανθρώπων, των συντρόφων. Και επειδή η «Φούσκα» δεν είναι απ’ αυτές που κάνουμε με τις τσιχλόφουσκες που μας ταΐζουν, συνεχίσει με πάθος, σοβαρότητα και εορταστικό πνεύμα. Σήμερα, στο «red n’ noir», η ομάδα του περιοδικού σας καλεί να γιορτάσετε την κυκλοφορία του νέου τεύχους. Το ταξίδι έχει ξεκινήσει και η «Φούσκα» ψάχνει τα μάτια μας, τους ορίζοντες μας, τη στήριξη μας.

Ξεκινάει και επίσημα το ταξίδι της «Φούσκας»

Η ομάδα του περιοδικού «Φούσκα» αποτελείται από εξαιρετικούς ανθρώπους/καλλιτέχνες. Η Χριστιάννα Φινέ (σούπερ άτομο) μας έστειλε ένα κατατοπιστικό δελτίο Τύπου από το οποίο αντιγράφουμε: Με αφορμή την κυκλοφορία του τεύχους #1, η ομάδα της Φούσκας, του νέου περιοδικού κόμικς της DocMZ Publishing, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη παρουσίαση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Κυψέλη, στο βιβλιοκαφέ red n’ noir, για να γιορτάσουμε την κυκλοφορία του νέου τεύχους της Φούσκας που ξεκινάει επίσημα το ταξίδι της!



Η εκδήλωση θα έχει ως ομιλητές τους εμπνευστές του εγχειρήματος, Γιάννη Ιατρού και Ίωνα Αγγελή, ενώ στη συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης ο σκιτσογράφος και αρθρογράφος, Γιάννης Αντωνόπουλος (John Antono), και ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαγκόζης!

Μετά την ανέλπιστη επιτυχία του πιλοτικού τεύχους #0, το οποίο κυκλοφόρησε με την υποστήριξη του αναγνωστικού κοινού μέσω μιας crowdfunding καμπάνιας στη πλατφόρμα του Kickstarter που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο, η Φούσκα, το νέο περιοδικό κόμικς της DocMZ Publishing, έχοντας εξασφαλίσει την κυκλοφορία των τριών επόμενων τευχών, ξεκινάει και επίσημα το ταξίδι της!

Τεύχος αφιερωμένο στην Παλαιστίνη

Και το δελτίο Τύπου συνεχίζει: Με ένα πρώτο τεύχος αφιερωμένο στην Παλαιστίνη, η Φούσκα στρέφει το βλέμμα της στην πολυποίκιλη κληρονομιά των πολεμικών και αντιπολεμικών κόμικς. Φιλοξενώντας πολυάριθμες ιστορίες από Έλληνες και ξένους δημιουργούς, καθώς και άρθρα, αφιερώματα, συνεντεύξεις και απολαυστικό αποκλειστικό υλικό, το πρώτο τεύχος της Φούσκας έρχεται για να προβληματίσει, να ενημερώσει και να αναρωτηθεί για το παρελθόν, αλλά και το μέλλον της Ένατης Τέχνης - καθώς και για τον ρόλο των κόμικς στην Ιστορία του κόσμου μας.

Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν η κεντρική ιστορία του τεύχους, με τίτλο Ουτοπία (σενάριο: Μι Δέλτα, σχέδιο: Δημήτρης-Κρις Αγκαράι), στην οποία εμφανίζεται ο Κόρτο Μαλτέζε, ο δημοφιλέστερος ήρωας του Ούγκο Πρατ που κοσμεί και το εξώφυλλο του τεύχους, καθώς και η αποκλειστική συνέντευξη του Joe Sacco (Palestine, War On Gaza), η οποία συνοδεύεται από τη δημοσίευση της ιστορίας που φιλοτέχνησε σε συνεργασία με τον Art Spiegelman (Maus) για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, με τίτλο Ποτέ Ξανά!... Και Ξανά... Και Ξανά... Και Ξανά...

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους της Φούσκας!

Σας περιμένουμε!

INFO

ΦΟΥΣΚΑ #1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

19:00

Στο red n’ noir [Δροσοπούλου 52, Αθήνα, Κυψέλη]

Ομιλητές: Ίωνας Αγγελής (διευθυντής σύνταξης), Γιάννης Αντωνόπουλος (σκιτσογράφος, αρθρογράφος), Γιάννης Ιατρού (εκδότης, αρχισυντάκτης), Γιώργος Τσαγκόζης (δημοσιογράφος).

Facebook Event: https://fb.me/e/4tQygPegi

*Το τεύχος #1 της Φούσκας είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της DocMZ Publishing, (docmzpublishing.gr), καθώς και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και κομιξάδικα!

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