Ορεινή Κορινθία: Ένα μαγευτικό road trip ανάμεσα σε χωριά, λίμνες και δάση

Μόλις δύο ώρες περίπου από την Αθήνα, η Ορεινή Κορινθία είναι ένας προορισμός που συνδυάζει όλα όσα αναζητάμε σε μια απόδραση: χωριά, λίμνες, εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και καλό φαγητό.

Από τα πετρόκτιστα χωριά των Τρικάλων Κορινθίας μέχρι τα γαλήνια νερά της λίμνης Δόξα και τις ορεινές διαδρομές του Φενεού, η Ορεινή Κορινθία είναι ένας προορισμός που προσφέρεται για road trip όλες τις εποχές του χρόνου. Σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Αθήνα, συνδυάζει εντυπωσιακά φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς, νόστιμες γεύσεις και ξενώνες που προσκαλούν σε χαλαρές στιγμές μακριά από την πόλη.

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας έχουν μια άλλη ομορφιά, όταν τα δάση ντύνονται με ζεστά χρώματα, πέφτει το χιόνι και τα αναμμένα τζάκια προσφέρουν ζεστασιά. Η περιοχή προσφέρεται για εξερεύνηση, γνωριμία με γραφικά χωριά, δραστηριότητες στη φύση και στάσεις για καφέ και τοπικό φαγητό. Παρακάτω παρουσιάζουμε μια διαδρομή για να γνωρίσετε την Ορεινή Κορινθία αφιερώνοντας χρόνο σε κάθε χωριό και απολαμβάνοντας το road trip.

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