Δεν έφτανε το ghosting, ήρθε και το zombieing: Το νέο red flag στις σχέσεις

Ξέραμε για το ghosting, τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε για το zombieing: παραμένει το ίδιο τοξικό όσο κι αν η “βιτρίνα” το αθωώνει.

Αν ασχολείσαι με τα dating apps ή απλώς βρίσκεσαι στην single era σου και απολαμβάνεις το φλερτ, τότε γνωρίζεις πολύ καλά τι σημαίνει το ghosting. Αν όχι, αφενός είσαι πολύ τυχερός, αφετέρου θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως: Βγαίνεις με κάποιον, περνάτε καλά και, ξαφνικά, εκεί που εσύ θεωρούσες πως ξημέρωσε ακόμα μία ημέρα, εκείνος εξαφανίζεται από προσώπου γης. Όχι, δεν χρειάζεται να τον ψάξεις στην Αγγελική Νικολούλη - απλώς αναθεώρησε και, τώρα, αναζητά ήδη το επόμενο date του. Αφού εμπεδώσαμε το ghosting τα τελευταία χρόνια, ήρθε η ώρα να αναλύσουμε τον νέο όρο που εισάγεται στον κόσμο των σχέσεων και δεν είναι άλλος από το zombieing.

Το zombieing - εμπνευσμένο από τη λέξη ζόμπι - είναι ο ανεπίσημος όρος που περιγράφει εκείνον, ο οποίος εξαφανίζεται μια ωραία πρωία, ωστόσο εβδομάδες ή και μήνες μετά σου στέλνει μήνυμα σαν να μην έχει συμβεί ποτέ. Στο μυαλό του, συνεχίζεται το ίδιο επεισόδιο και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Πίσω από τη διατύπωση της λέξης zombieing υπάρχει το σκεπτικό πως κάτι που είχε «πεθάνει» - εν προκειμένω η σχέση - «ξαναζωντανεύει» και η ιστορία συνεχίζεται κανονικά από εκεί όπου είχαμε μείνει. Σε πρώτη ανάγνωση, το zombieing είναι πιο αισιόδοξο από το ghosting, όμως ποιος είπε ότι και αυτή η συνθήκη δεν είναι τοξική; Ώρα να μιλήσουμε γι' ακόμα ένα red flag.

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