Όμιλος Καστελόριζο: Γεύσεις που ενώνουν την Αθήνα

Από το 1981, ο Όμιλος Καστελόριζο αποτελεί σημείο αναφοράς στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν την παράδοση με την καινοτομία και οι οποίες χαρακτηρίζονται από απαράμιλλη φιλοξενία.

Από τα βόρεια έως τα νότια προάστια και από το ιστορικό κέντρο μέχρι τις γειτονιές της πόλης, κάθε χώρος μας αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση που αποτυπώνει την αυθεντική τέχνη της φιλοξενίας, πάντα με έμφαση στην κορυφαία ποιότητα των πρώτων υλών και την άψογη εξυπηρέτηση.

Κastelorizogroup

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