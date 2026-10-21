Δεν είσαι αντικοινωνικός: 7 σημάδια ότι έχεις κουραστεί τόσο, που δεν θέλεις να δεις ούτε τους φίλους σου

Αν η αγαπημένη σου έξοδος είναι πλέον ο καναπές, το chat με δεύτερη δουλειά και η ακύρωση ενός ραντεβού σού φτιάχνει τη διάθεση, ίσως δεν είσαι αντικοινωνικός, αλλά μη διαθέσιμος.

Είναι Παρασκευή, έχεις κανονίσει να βγεις με φίλους από την προηγούμενη εβδομάδα, έχεις συμφωνήσει με ενθουσιασμό και, κάπου ανάμεσα στη δουλειά, στις υποχρεώσεις και στην προσπάθεια να βρεις τι θα φορέσεις, συνειδητοποιείς ότι το μόνο μέρος στο οποίο θέλεις πραγματικά να βρίσκεσαι είναι το σπίτι σου. Νιώθεις κoύραση και αυτό δεν μπορείς να το προσπεράσεις.

Και τότε έρχεται το μήνυμα: «Παιδιά, λέω να το αφήσουμε για άλλη μέρα». Ανακούφιση. Χαμόγελο. Σχεδόν συγκίνηση. Έλα, παραδέξου, σε όλους έχει συμβεί. Δεν χρειάζεται να ετοιμαστείς, δεν χρειάζεται να μετακινηθείς, δεν χρειάζεται να μιλήσεις για το πώς πήγε η εβδομάδα, ενώ μέσα σου σκέφτεσαι μόνο το φαγητό που σε περιμένει στο ψυγείο. Η βραδιά μόλις απέκτησε νόημα.

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