People Pleasing: 8 συμπεριφορές που απομακρύνουν τους άλλους

Η ανάγκη να είσαι αρεστός σε όλους μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις σου περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι. 8 συμπεριφορές που δεν πρέπει να υιοθετήσεις.

Θέλεις να είναι όλοι γύρω σου ευχαριστημένοι, αποφεύγεις τις αντιπαραθέσεις και συχνά βάζεις τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σου; Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτές τις συμπεριφορές, ίσως έχεις την τάση του people pleasing, δηλαδή την έντονη ανάγκη να ευχαριστείς τους άλλους και να κερδίζεις την αποδοχή τους. Αν και η διάθεση να προσφέρουμε είναι θετική, όταν γίνεται προτεραιότητα σε κάθε μας σχέση, μπορεί να μας οδηγήσει στο να παραμερίζουμε όσα πραγματικά θέλουμε.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ προσπαθείς να κάνεις τους πάντες να αισθάνονται όμορφα, ορισμένες συμπεριφορές μπορεί τελικά να δημιουργούν αμηχανία, πίεση ή απόσταση. Όταν δεν εκφράζεις τη γνώμη σου, συμφωνείς με όλα ή αναλαμβάνεις υποχρεώσεις που δεν θέλεις, οι άλλοι δυσκολεύονται να καταλάβουν τι πραγματικά αισθάνεσαι. Ποιες είναι, λοιπόν, οι συνήθειες που συνδέονται με την ανάγκη για αποδοχή και πώς μπορείς να τις αναγνωρίσεις στην καθημερινότητά σου;

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